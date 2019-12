Creativitate și stil la Fashion Zone Alarm

Locul unde creativitatea, tinerețea, frumusețea și stilul și-au dat întâlnire. În festival s-au putut admira atât creatiile unor designeri consacrați precum Denisa Catai, Camelia Ambro, Claudia Ignat, Lia Doble, cât și ale studenților de la Facultatea de Artă Oradea, Departamentul de Modă Design Vestimentar, cu lucrări coordonate de lector univ. dr. Amalia Judea, precum și de la Universitatea de Arte din Timișoara, care și-au prezentată cea mai recentă colecție, coordonată de lector univ. dr. Sandra Suciu Chira. Gilda Berinde, Roberta Lorena Varhanyoszki, Antonia Ardelean, Romina Toța, Cristina Butușină, Ioana Georgescu, Alex Bobovsky, Ioana Alexandra Madar, Georgiana Bartoș au prezentat fiecare câte o piesă din colecțiile individuale.

„Mulțumim fetelor de la salonul Blend Make-Up Studio & Academy care au asigurat machiajul modelelor pentru acest eveniment”, a precizat Amalia Judea. Colecțiile au fost prezentate de Agenția Amalia Fashion Models. Modelele au dat viață costumelor cu profesionalismul cu care ne-au obișnuit în decursul celor 21 de ani de actvitate. Organizator al evenimentului a fost Amalia Fashion Management și Lotus Center. Denisa Catai cu colecția Katyusa a făcut o incursiune stilistică în portul popular rusesc pe care a adus-o pe scena prin filtrul propriei personalități,reinterpretând costumele tradiționale rusești.

Colecția încearca să atinga diferite nivele: de la zona pret-a-porter până la ideea de costum scenă.Denisa se adresează femeilor care au dorința de a fi in mijlocul atenției indiferent de vârstă, oferind un adevărat spectacol vizual. Coordonatorul colecției a fost lector univ dr.Amalia Judea. Colecțiile studențiilor de la Arte Timișoara Go off Grid și Keep the Balance reflectă identitatea individuală a fiecărui student, prin personalitatea și emoția cu care sunt investite piesele vestimentare realizate. „În căutarea contactului cu natura, trebuie să ne îndepărtăm de rutina zilnică. «Go off grid» propune o întoarcere la nevoile primare umane, care ne permite să ajungem în sufletul nostru, mai creativ și mai puțin contaminat de ultra-tehnologizarea vieții urbane”, a explicat coordonatorul lect.univ.dr. Sandra Suciu Chira. Studenții care au contribuit la prezentare au fost. : Ana Căpraru, Chira Sorina, Dolga Teodora, Țoțin Dara, Dumbrăveanu Ana, Bolgar Marina, Savu Ana Maria, Barna Alexandra, Simona Noroc, Gliga Maria, Baboș Gabriela.

Coordonatori: lect. Univ. dr. Cristina Lazăr, lect.univ.dr. Sandra Suciu Chira spun că :„Keep the balance propune o paletă cromatică puternică, accentuând diferite contraste – de materialitate, volumetrie sau structură. Realitatea devine din ce în ce mai dominată de lumea digitală, iar asta putem vedea peste tot, inclusiv în haine și în semnificațiilepe care acestea le conțin. Colecția vorbește despre menținerea unei balanțe între aparență și profunzime, pentru a putea trăi experiențe complexe, memorabile”. Aceasta poartă semnăturile studenților: Savu Ana Maria, Chira Sorina, Băhnaru Debora, Baboș Gabriela, Preda Alma, Ana Țundrea, Cerbe Valentina, Andrei Karina.

Orădeanca Lia Doble propune tinute dramatice destinate uneri seri sofisticate elegante, rochia neagră mereu misterioasă și elegantă, cu care nu ai cum să dai greș la nici un eveniment. Colecțiile Lia Doble le găsiți la Lia Boutique. Interstițiile muzicale au fost oferite de elevii profesoarei Lăcrămioara Deac.