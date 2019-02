Cresc salariile în comerţ

Criza continuă de pe piaţa forţei de muncă îi obligă pe retaileri să pună la bătaie mai mulţi bani pentru salarii. În plus, s-au diversificat şi bonusurile acordate angajaţilor.

Un mare lanţ de magazine, prezent şi la Oradea cu trei hypermarket-uri, anunţă că începând cu luna martie venitul minim pentru lucrătorii comerciali din magazine va fi de 3.300 de lei brut. Totodată va fi actualizat și pachetul de beneficii pentru angajați.

„Noul venit minim pornește de la suma de 3.300 de lei brut, incluzând tichetele de masă și sporurile salariale, și va intra în vigoare începând cu luna martie a acestui an. Tot la 1 martie 2019 va intra în vigoare și noul contract colectiv de muncă, cu o creștere de până la 20% pentru ajutoarele în bani prin care compania le este alături angajaților săi în diverse evenimente din viețile personale”, se precizează într-un comunicat al companiei.

Beneficii extrasalariale

Complementar sprijinului financiar, pentru copiii nou-născuți ai angajaților, compania va oferi pachete, marcă proprie, cu produse de igienă necesare unui bebeluș.

Începând din primăvară, printre politicile companiei, va fi adoptat și programul de recomandări, care îi recompensează cu suma de 1.000 lei brut, în anumite condiții, pe angajații care recomandă în companie candidați potriviți pentru posturile disponibile.

De anul trecut, angajaţiii companiei mai au o serie de beneficii suplimentare: asigurare voluntară de sănătate, cursuri de meditație și yoga sau concediu sabatic. De asemenea, fiecare angajat are dreptul la două zile libere plătite pe an în care se poate dedica voluntariatului – precum acțiuni de ecologizare în parteneriat cu Let’s Do It, Romania!, construirea de case pentru familii cu venituri reduse prin proiectul Big Build sau acțiuni de împădurire.

Compania continuă să ofere pentru echipa sa sesiuni de terapie antifumat și anul acesta, iar începând din primăvară va organiza și cursuri de nutriție. Tot în luna martie, firma va organiza o campanie națională de consult oftalmologic gratuit, accesibil tututor angajaților companiei.

S-a dat tonul

Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor, preciza în urmă cu o lună într-un articol din Jurnal Bihorean & Bihon.ro, că aceasta este condiţia pentru ca angajatorii să-şi menţină şi să-şi facă rost de forţă de muncă: umblarea la salarii.

„Aceasta este tendinţa şi soluţia: creşterea salariilor. Odată ce s-a dat tonul la creşterea salariilor de către o companie, obligatoriu, vor urma şi altele. Şi nu doar din domeniul comerţului. Cred că orice operator dintr-o companie de producţie poate să facă faţă în domeniul comerţului”, subliniază şeful AJOFM Bihor.

Şi asta nu este totul. Crescând salariile spre 600 – 700 de euro, Békési Csaba crede că vor începe să se întoarcă şi o parte din românii plecaţi afară. Bineînţeles, cei care lucrează în domenii similare, unde câştigă 800 – 900 de euro.