Creşteri de pensii în trepte

Promisiunile cu pensiile mărite făcute de PSD în campania electorală se adeveresc doar în parte. Adevărul este că vor creşte mai mult pensiile mai mari. Pensiile sociale, de 400 de lei, vor rămâne neschimbate până la 1 martie 2017, când, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate săptămâna trecută de Guvern, vor ajunge la 520 de lei. În judeţul Bihor 12.993 de pensionari beneficiază de acest tip de pensie.

Nu vor creşte nici pensiile sub 918 lei pentru care nu se reţinea contribuţii de asigurări sociale de sănătate (CASS). Acestea au crescut doar de la 1 ianuarie prin majorarea valorii punctului de pensie cu 5,25%. Cu foarte puţini lei vor creşte şi pensiile pentru pensionarii care primeau lunar între 918 şi 1.150 de lei.

Vor beneficia de creşteri mai mari persoanele cu pensii cuprinse între 1.150 de lei şi 2.000 de lei, prin eliminarea CASS pentru toate pensiile şi eliminarea impozitului de 16% pentru pensiile sub 2.000 de lei. În această situaţie, în judeţul Bihor, se află 34.258 de pensionari. De asemenea, vor beneficia de creşteri ale pensiei prin eliminarea CASS alţi 5.462 de pensionari bihoreni cu pensii peste 2.000 de lei.

Cei mai fericiţi români la început de an 2017 sunt pensionarii. Pensiile acestor vor creşte în trepte, începând cu prima zi a anului 2017. De la 1 ianuarie 2017 punctul de pensie a fost majorat cu 5,25%, de la 871,7 lei la 917,5 lei, majorare de care au beneficiat toţi pensionarii.

Urmează alte creşteri de pensii, care vor fi aplicate de la 1 februarie, datorate eliminării impozitului pentru pensiile sub 2.000 de lei şi eliminării contribuţiei la asigurările de sănătate (CASS) pentru toate categoriile de pensii.

Cum cresc pensile

De la 1 ianuarie 2017 a crescut baza de calcul de la care se va aplica, doar luna aceasta, contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) la veniturile din pensii. Contribuția se aplică de la suma ce depășește 918 lei pe fiecare pensie (anul trecut se aplica CASS la valoarea pensiei ce depășea 872 de lei), ca urmare a creșterii punctului de pensie. De asemenea, de la începutul lunii ianuarie impozitul pe venit, care este de 16%, se aplică pensiilor mai mari de 1.150 de lei și doar pentru ceea ce depășește această valoare. În urma eliminării impozitului pe pensiile sub 2.000 de lei și eliminării CASS pentru toate pensiile, de la 1 februarie vor crește doar anumite pensii, în special, cele foarte mari.

Pensionari care beneficiază de pensia minimă garantată de 400 de lei pe lună nu vor încasa nici un ban în plus după reducerile de impozite și contribuții, pentru că ei oricum nu plăteau asemenea dări către stat. De asemenea, pensionarii care au sub 918 lei pensie nu vor beneficia de nici o majorare, de la 1 februarie, pentru că aceștia nu plătesc nici impozit la stat, nici contribuții la Sănătate (CASS). Cine are o pensie de 1.000 de lei nu datora impozit de la începutul anului, ci plătea doar contribuția la Sănătate, pentru suma ce depășește 918 lei, adică 4,51 lei pe luna ianuarie 2017. De la 1 februarie, persoanele care au acest nivel al pensiei brute vor încasa în plus 4,51 lei față de luna aceasta.

Cei care au pensia de 1.500 de lei vor câștiga ceva mai mult de luna viitoare. Lor li se reține în ianuarie din pensie CASS în cuantum de 32 de lei (1.500-918)x5,5%) și impozit de 50,88 lei (1.500-1.150-32)x16%). În total, pensionarul dă la stat din pensia lui 83 de lei în ianuarie. În februarie va încasa mai mult cu cei 83 de lei, pentru că nu i se va mai reține nici contribuția la sănătate, nici impozitul pe suma ce depășește 1.150 de lei.

Cu cât pensia este mai mare și se apropie de 2.000 de lei, cu atât pensionarul va câștiga mai mulți bani. O persoană care are o pensie de 2.000 de lei are de plată la stat (i se reține din pensie) CASS de 60 de lei și impozit de 126 de lei. În total, 186 de lei. Din februarie va câștiga acești bani care nu mai rămân în vistieria statului.

În Bihor

În judeţul Bihor, potrivit datelor primite de la Carmen Polman, directorul economic al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bihor sunt 109.683 de pensionari cu pensia sub 1.150 de lei, cărora nu li se reţine impozit pe pensie. În februarie aceştia vor avea pensia mărită cu circa 12 lei, prin eliminarea CASS pentru ceea ce depăşeşte 918 lei. 12.993 de pensionari beneficiază de pensia minimă garantată de 400 de lei, acestora necrescându-le pensia. Lor le va creşte pensia la 520 de lei începând cu 1 martie 2017, potrivit unei ordonanţe adoptată săptămâna trecută de Guvern.

De asemenea, 34.258 de pensionari bihoreni, cu pensii cuprinse între 1.150 şi 2.000 de lei, vor avea pensia mărită din cauza eliminării impozitului de 16% şi a eliminării CASS de 5,5%. Alţi 5.462 de pensionari din Bihor cu pensia peste 2.000 de lei vor avea pensia mărită cu 5,5% datorită eliminării CASS.