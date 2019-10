„Creștini”, premieră națională la Teatrul Regina Maria

Cea de a doua premieră a Trupei Iosif Vulcan din stagiunea 2019/2020 este o premieră națională. Este vorba despre „Creștini” de Lucas Hnath, în regia lui Radu Iacoban. Conform unui comunicat al instituției, premierele vor avea loc în zilele de marți, 29 octombrie, și miercuri, 30 octombrie, de la ora 19.00, într-un spațiu neconvențional, la Sinagoga Neologă Sion. Piesa nu e recomandată adolescenților sub 14 ani. Spectacolul „Creștini”, în regia lui Les Waters, a avut premiera absolută în anul 2014 în cadrul Humana Festival of New American Plays și premiera din New York la Teatrul Playwrights Horizons, în august 2015. Lucas Hnath este un dramaturg american contemporan, asistent universitar al Departamentului de Scriere Dramatică din cadrul Universității New York.

Resorturi intime

Așa cum autorul marturisea pentru Playwrights Horizons, „Creștini” este o piesă inspirată din viața de zi cu zi, fără a avea însă la bază un caz concret similar. Este o reflectare lucidă asupra unei teme universale – credința și dezvăluie resorturile atât de personale, intime și unice prin care fiecare individ se raportează la ea.„Deși intriga din «Creștini» este cât se poate de limpede, piesa este construită dintr-o serie de argumente contradictorii. Niciunul dintre ele nu este câștigător. Nu există nicio rezolvare. Și lipsa unei soluții, poate crea o stare de agitație și disconfort. Dar, cu puțin exercițiu, putem să găsim și bucuria de a trăi fără certitudini. Și poate în mijlocul acestei agitații, a căutării, vom descoperi ceva mai complex și mai adevărat decât ne-am fi imaginat”, spune Lucas Hnath.Regia spectacolului montat în premieră națională la Oradea, îi aparține regizorului, actorului și dramaturgului Radu Iacoban, care și-a asumat și traducerea textului din limba engleză și care se află la prima colaborare cu Trupa Iosif Vulcan.

„Creștini poate deveni în atenția spectatorilor o alegere, zic eu, interesantă. Parte pentru tema familiară, parte pentru necunoscutul poveștii spectacolului. Așa cum am procedat și la alte spectacole, am încercat să creez o părticică de lume guvernată de ființe vii, umane, recognoscibile, care nu au alte alegeri și convingeri în afara dorinței urgente de a spune povestea spectacolului”, mărturisește regizorul.Partea de scenografie și video este realizată de scenograful Tudor Prodan. Sound design-ul a fost creat de Aida Šošić, iar light design-ul poartă semnătura lui Lucian Moga.Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Richard Balint (Pastorul Paul), Adela Lazăr (Elizabeth), Petre Ghimbășan (Jay), Răzvan Vicoveanu (Joshua), Anda Tămășanu și Maria Teișeanu (Jenny).

Următoarele spectacole au loc în în 6 și 7 noiembrie, de la ora 19.00, drespectiv în 14 și 15 decembrie, de la aceeași oră.