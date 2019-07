Cristalinele MULTIFOCALE: Importanța acestora în tratamentul cataractei și a viciilor de refracție

Știind cât de supărătoare sunt aceste afecțiuni oculare, ne străduim să le oferim pacienților soluții eficiente, rapide și accesibile la problema lor.

În trecut soluțiile pentru aceste afecțiuni erau mai greu de obținut, mai agresive, mai costisitoare sau pur și simplu, mai puțin eficiente. Acum însă, tehnologia ne ajută și beneficiem de metode de tratare a acestor probleme, pacientul ajungând să își recapete acuitatea vizuală, fără a mai fi necesar să poarte ochelari.

Vorbim azi despre importanța cristalinelor multifocale și recăpătarea unei vederi corecte prin implantarea lor.

Ce sunt cristalinele multifocale?

Întâi de toate este necesar să ne fixăm foarte bine conceptul de cristalin multifocal. Ce este acesta și de ce este mai bun decât cel monofocal?

Cristalinul, reprezintă lentila naturală a ochiului. Orice ochi sănătos are un cristalin care este limpede, situat în spatele irisului și a pupilei, și care are rolul de a ne asigura o vedere clară, fără ceață. Practic, fără un cristalin sănătos, imaginea pe care am vedea-o nu s-ar focaliza corect pe retină.

În patologii cum ar fi cataracta, cristalinul devine opac, ceea ce nu mai permite un transfer corect al luminii către retină, rezultând o imagine neclară, iar dacă nu este tratată, această afecțiune poate duce la orbirea pacientului.

Cea mai eficientă metodă de tratament, și singura care este recomandată de către oftalmologi, este operația de implantare a cristalinelor artificiale.

Cristalinele artificiale de care dispunem în prezent se împart în două mari categorii: cristalin monofocal și cristalin artificial multifocal. Indiferent de ce tip de cristalin artificial se va implanta în locul cristalinului bolnav, pacientul își va recăpăta vederea clară, în unele cazuri, fără să fie nevoie să poarte ochelari toată viața.

Principala diferență dintre cristalinele monofocale și cele multifocale se observă în capacitatea acestora de a corecta viciile de refracție de care suferă pacientul. Practic, prin implantarea unui cristalin artificial monofocal, pacientului îi va fi vindecată miopia, deci va vedea bine la distanță, dar vederea la apropiere nu va fi corectată.

Cristalinele multifocale sunt superioare deoarece acestea vindecă atât miopia, cât și hipermetropia și astigmatismul sau prezbiopia.

Pacientul va putea vedea bine atât la distanță cât și la apropiere. Implantul de cristalin multifocal este cu adevărat o mare realizare pentru medicina oftalmologică.

Cum ar fi practica medicală fără existența lor? Iată în continuare un scurt istoric:

Scurt istoric al metodelor de tratament a patologiei cristalinului

Acum aproximativ 5 secole î.e.n, metodele de tratament în cazul cristalinului opacizat erau mult mai primitive și mai brutale. Practic, medicii din perioada respectivă aplicau lovituri asupra globului ocular, ceea ce cauza deplasarea cristalinului bolnav în interiorul ochiului. Bineînțeles, vederea pacientului nu era vindecată, dar acesta putea distinge lumini și forme încețoșate, ceea ce era totuși o îmbunătățire de la întuneric total.

Abia în 1949, în Londra se va efectua primul implant de cristalin artificial de către Harold Ridley. Acesta a fost primul medic care a introdus ideea de înlocuire a cristalinului bolnav cu unul artificial. Fiind chirurg pentru Aviația Regală la vremea respectivă, acesta a observat că atunci când bucăți de plastic acril (plexiglas) ajungea în ochii piloților în urma spargerii parbrizelor avioanelor, acest material nu era respins de organism. Acest material a fost folosit ulterior pentru dezvoltarea cristalinelor artificiale. Metoda de implantare era mult mai brutală însă. Era nevoie de o incizie de 13 mm, după care ochiul avea nevoie de sutură.

În 1967 a început era modernă a operației de cataractă. Charles Kelman a dezvoltat procedeul de facoemulsificare folosind ultrasunete, pentru a emulsifica lentila ochiului, fiind astfel posibilă extragerea acesteia printr-o incizie mult mai mică.

În prezent medicina oftalmologică beneficiază de tehnici avansate și de cristaline artificiale care fac întreaga operație mult mai ușoară, atât pentru pacient, cât și pentru chirurg. Practic, cristalinele artificiale de azi, au proprietatea de a se folda, de a se plia, astfel putând fi introduse în ochi printr-o incizie foarte mică, de 2 mm sau chiar mai puțin. Astfel ochiul nu mai are nevoie de sutură și se reduce riscul apariției complicațiilor, iar intervenția nu este dureroasă.

Cristalinele multifocale sunt considerate a fi Premium, acestea oferind rezultate excelente, iar rata de reușită a implantării acestui tip de cristalin artificial este extrem de mare, pacienții fiind foarte mulțumiți.

Importanța cristalinelor multifocale pentru pacienți

Așa cum am amintit mai sus, cristalinele artificiale multifocale se utilizează pentru tratamentul cataractei, ca înlocuitoare pentru cristalinele bolnave ale unui pacient cu cataractă. Totuși, acesta nu este singurul caz în care acestea se dovedesc a fi eficiente.

Cristalinele multifocale sunt foarte importante și în tratamentul dioptriilor foarte mari. Întâlnim deseori pacienți care au dioptrii foarte mari și care sunt deranjați de portul ochelarilor sau au lentile foarte groase sau ar dori să scape de nevoia de a purta lentile de contact.

Așa cum bine știm, portul ochelarilor sau a lentilelor de contact nu este o metodă de tratament al dioptriilor. Aceste dispozitive medicale nu tratează problema ci doar corectează defectul de vedere, pe durata exclusivă în care lentilele de contact sau ochelarii sunt purtați de către pacient.

Astfel există persoane care sunt stânjenite de faptul că trebuie să poarte ochelari cu lentile groase care pot fi incomozi și chiar inestetici. Alte persoane au un loc de muncă în care portul ochelarilor este foarte incomod, așa cum sunt cei care lucrează în domenii active cum ar fii sportivii, pompierii, polițiștii, constructorii etc. Apoi există persoanele care vor să scape de cheltuielile impuse de achiziționarea și întreținerea lentilelor de contact, care pot fi destul de costisitoare pentru un utilizator convențional.

Pentru a trata dioptriile mari, indiferent că vorbim despre miopie, hipermetropie, astigmatism sau combinații ale acestora, operația de implantare a cristalinului multifocal poate fi o soluție. După implantarea cristalinului, se elimină nevoia pacientului de a purta ochelari sau lentile de contact, ceea ce duce la un confort sporit pentru pacient, atât la nivel profesional, cât și la nivel social și personal.

În cazul pacienților de peste 45-50 de ani, care au o retină sănătoasă, și își doresc independența de ochelari de vedere sau de distanță, doar un implant de cristalin multifocal poate să le obțină rezultatul dorit.

Avantajele implantului de cristalin multifocal

· Elimină nevoia pacientului de a purta ochelari sau lentile de contact

· Sunt eliminate cheltuielile legate de achiziționarea ochelarilor sau a lentilelor de contact, precum și cele legate de întreținerea acestora.

· Operația durează în jur de 10 minute, nu este dureroasă, nu necesită internarea pacientului, iar anestezia locală este non-invazivă, aceasta realizându-se prin picături

· Implantul de cristalin multifocal vindecă atât vederea defectuoasă la distanță, cât și cea defectuoasă la apropiere.

· Nu există riscul ca ochiul să respingă cristalinul artificial

· Odată implantat, cristalinul multifocal artificial va asigura o vedere bună pe viață, acesta nu trebuie înlocuit.

Concluzii

Confortul nostru ca oameni depinde foarte mult de calitatea vederii noastre. Atunci când suferim de un defect de vedere, fiecare aspect al vieții noastre este afectat, deoarece orice disconfort ne îngreunează munca și ne afectează starea emoțională. Este așadar, foarte important să existe în medicină metode eficiente de vindecare a viciilor de refracție și a cataractei, probleme des întâlnite la pacienți. Din fericire acestea există datorită progresului tehnologic, și trebuie să fim recunoscători pentru existența cristalinelor multifoclae, împreună cu metodele atât de blânde de implantare, care ne scapă de ochelari și de lentile de contact, și ne redau o vedere bună, confortabilă.

Orice persoană care este interesată de un asemenea tratament este îndemnată să se programeze pentru un consult la medicul oftalmolog pentru a stabilii un diagnostic precis și pentru a trece în revistă detaliile legate de intervenție.

