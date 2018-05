Cristian Achim a fost scuipat de un fan sibian

De asemenea, mai mulți copii aflați pe marginea terenului, sub balconul suporterilor din Sibiu, au fost și ei scuipați în timpul partidelor.

„Nu am vrut să spun atunci, pentru a nu inflama spiritele, dar să știți că la finalul primului meci, am fost scuipat de un golan din grupul de suporteri sibieni, chiar aici, în propria noastră arenă. Din păcate, câțiva golani – care nu sunt mulți, poate câți degetele de la o mână – încearcă să deturneze spiritul excepțional de frumos al galeriei sibiene. Baschetul este un sport al oamenilor educați, al fair play-ului. Lăsați, vă rog, baschetul pentru familii, pentru oamenii civilizați, care vor să vină la meciuri pentru un spectacol adevărat, împreună cu copiii. Exact cum a fost până acum”, a declarat antrenorul Cristian Achim.

La rândul său, galeria „leilor roșii” nu a rămas datoare, afișând câteva bannere și huiduind în repetate rânduri manifestările lipsite de fair-play ale unora dintre fanii sibieni.