Cristian Achim: „Trăim un sentiment de nedescris”

Epuizat după emoțiile din timpul meciului patru al finalei, antrenorul campionilor, Cristian Achim, nu a pregetat să laude performanța jucătorilor săi.

„Trăiesc și trăim o bucurie de nedescris, ceea ce simțim este ceva excepțional. Ceea ce am realizat noi, să fim campioni de trei ori în ultimele patru ediții este ceva extraordinar, la care cred că nimeni nu s-ar fi gândit la începuturi. Aș dori să le mulțumesc în primul rând jucătorilor mei, pentru că sunt niște adevărați campioni și au demonstrat acest lucru.

Este ceva greu de realizat să repeți doi ani la rând o astfel de performanță. Doresc să le mulțumesc colegilor mei din stafful tehnic – Milan Mitrovic, Marius Marinău, Cristian Dan, Zoran Vranes și Rade Markovic, precum și președintelui clubului, Șerban Sere, pentru încrederea acordată, mai ales în momentele grele. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc axtraordinarului nostru public, care ne-a purtat efectiv spre victorie”, a declarat Cristian Achim.

Antrenorul orădean consideră că absolut toți jucătorii și-au adus contribuția la acest titlu și și-a amintit inclusiv de Sean Denison. „Astăzi (marți – n.r.), Sean Barnette a fost determinant, dar nu putem să nu subliniem evoluția tuturor celorlalți jucători. Nu există un jucător care să nu-și fi adus aportul la acest titlu, în diverse momente ale campionatului și ale turneului play off. Pasalic s-a remarcat în meciul trei de la Pitești, Zekovic și Markovic în primul meci de la Cluj, Watson și Richard au jucat foarte bine în permanență. Toți jucătorii au un merit ieșit din comun. Doresc să îi mulțumesc și lui Denison, este un jucător și un om excepțional”, a explicat Cristian Achim.

Tehnicianul CSM CSU Oradea este convins că triumful echipei sale este absolut meritat.

„Nu trebuie uitat faptul că am avut cel mai dificil parcurs dintre toate echipele în play off. Am întâlnit Piteștiul, care era cel mai greu adversar posibil în primul tur. Deși am terminat cu 3-0, au fost meciuri foarte echilibrate. Apoi am jucat cu Clujul, o echipă care nu are nevoie de niciun fel de prezentări, este echipa cu cel mai mare buget din România, cu un lot excepțional. În finală, am întâlnit Sibiul, care are o capacitate fizică în stare să măture tot în fața sa. Ne-am adaptat și am reușit să jucăm într-un anumit fel împotriva Clujului și în alt mod cu Sibiul. Echipa noastră a dat dovadă de mare caracter și a meritat din plin acest titlu”, a conchis Cristian Achim.