Cristina Dan, selectată cu scurmetrajul Evadarea în Festivalul Diploma

Lucrările ce urmează a fi expuse au fost selectate de un board creativ format din peste 40 de profesioniști în industriile creative dintr-un total de peste 350 de proiecte înscrise. Festivalul Diploma este cel mai amplu eveniment dedicat viitoarei generații de artiști și creativi din România.

În cadru evenimentului gazduit de Casa Dacia din București în perioada 4-15 octombrie sunt prezentate cele mai bune lucrări ale absolvenților facultăților vocaționale din toată țară, din dorința de a încuraja tânăra generație de artiști să își prezinte și promoveze universul creativ în fața unui public larg, dar și din convingerea că încurajarea dialogului între discipline, universități și între tinerii absolvenți și specialiștii consacrați, poate contribui real la dezvoltarea mediului artistic și creativ local. Vernisajul expoziției are loc vineri, 5 octombrie, începând cu ora 18:00, și este inclus în circuitul Noaptea Albă a Galeriilor – NAG.

Evadarea

Cristina Dan, absolventă a Facultatii de Arta din Oradea, specializarea Arte vizuale, grafică. Ea a fost selectată în Festivalul Diploma cu lucrarea de licență„Evadarea” , un scurtmetraj care „urmărește dorința de eliberare a omului modern, dar și a ursului, prizonier al grădinii zoologice.Finalul este unul surprinzător: în timp ce personajul principal stă întins pe iarbă, cadrul se distanțează de acesta și oferă privitorului șansa de a privi dintr-o altă perspectivă: aflăm că de fapt el este într-un mic spațiu verde din centrul unei metropole imense.

Pentru a-mi transmite mesajul cât mai precis, am apelat la simboluri care vor servi ca și cheie pentru descifrarea poveștii, acestea transmițând, în mod indirect, anumite indicii: iedera, stejarul și ursul.

Această animație a fost concepută în spațiul digital, iar tehnica folosită este cadru cu cadru”, explică Cristina Dan.

În completarea expoziției dedicate Arhitecturii, Artelor vizuale și Designului, DIPLOMA se extinde anul acesta cu o serie de întâlniri ce aduc față în față noua generație de artiști și profesioniștii cu experiență în industriile creative. Cele 10 zile de festival includ conferințe, petreceri, audiții de teatru, dar și un musical. În plus, grădina amplă a Casei Dacia (Casa Scarlat Kretzulescu, fostul sediu al Muzeului Național al Literaturii Române) va funcționa ca un spațiu dedicat socializării și petrecerilor pe tot parcursul festivalului, în intervalul orar 10:00-22:00.

Sub titlul Diploma Talks, două conferințe aduc în fața noii generații de artiști vorbitori valoroși care pot modela viitorul tinerelor talente. „Participarea la proiectul DIPLOMA 2018 reprezintă primul meu succes pe plan artistic. Cu toate că am mai dus la final proiecte care vizează preocuparea mea de grafician, nu am mai făcut parte niciodată dintr-un vernisaj. Faptul că debutez într-un oraș atât de important pentru lumea artei și că am fost aleasă alături de alți tineri absolvenți atât de talentați nu face decât să mă bucure și să îmi stârnească interesul spre a cunoaște tinerele talente.

M-am înscris la acest proiect datorită profesorilor mei pentru că ei ne-au adus la cunoștință că avem șansa de a primi această oportunitate. Ca și orice competiție, prima condiție pentru a câștiga este să ai curajul de a participa. Recunosc că inițial am ezitat, probabil din frica de a trece neobservată, însă se pare că animația mea a atras atenția board-ului creativ care a ales participanții. Scurtmetrajul pe care l-am desenat este proiectul meu de licență. Îmi doresc ca prin ceea ce fac să transmit idei și pareri personale, prin urmare tematica abordată este una care îmi vizează interesele actuale: relația dintre omul modern și natura. Consider că avem nevoie să evadăm din agitația urbană în natură.

Pentru majoritatea dintre noi este suficient un weekend ”la iarbă verde” sau o simplă plimbare în parc, iar pentru restul a trăi izolați este un stil de viață. Un al doilea personaj pe care am ales să îl integrez este un urs. Apare doar pentru căteva secunde, însă este un simbol esențial prin care am vrut să transmit faptul că omul poate conviețui alături de animale fără să le perturbe propria existență. Pentru că am exploatat această psihologie a individului obosit de rutina sa copleșitoare în relație cu antiteza dintre spațiul urban și natural am decis să intitulez animația „Escape”( Evadarea).

Cuvintele nu sunt capabile să descriere o animație precum se exprimă ea însăși așa că vă invit să o vizionați accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Icaj8I7Kplw&feature=youtu.be”, spune Cristina Dan.