Crișul nu se mai înscrie în Superligă

După înglobarea echipei de seniori în structurile CS Municipal, în anul 2003, clubul orădean a continuat să ia parte la Superligă, cu formația de juniori I, completată câteodată și cu câțiva seniori. Motivul retragerii echipei este unul de natură financiară, afirmă directorul CS Crișul, Ionel Bungău.

„Noi am făcut an de an eforturi deosebite pentru a participa la Superligă, cu costuri foarte mari. Din păcate, acum nu mai dispunem de un buget suficient pentru acest lucru. Clubul traversează o situație financiară precară. De exemplu, am solicitat ministerului, la rectificarea de buget, o sumă de 327.000 de lei și ni s-au aprobat numai 20.000. Prioritare sunt echipele de juniori, precum și sporturile individuale. Nu putem pune în pericol finanțarea corespunzătoare a acestora, participând la Superligă”, a explicat directorul CS Crișul.

Ionel Bungău spune că a renunțat la colaborarea din sezonul trecut, cu CS Water Sports, pentru că aceasta nu a adus revirimentul scontat. “Am acceptat în campionatul precedent o colaborare cu un partener propus de Cosmin Goina, dar aceasta nu a adus nicio îmbunătățire a rezultatelor. Am crezut că juniorii vor crește în valoare dacă vor disputa meciuri dificile, în compania echipelor din Superligă, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Au fost aceleași rezultate, practic a fost un fiasco, iar colaborarea respectivă nu a adus un plus de valoare”, a conchis conducătorul CS Crișul. Ionel Bungău spune însă că această măsură este doar una temporară. “Noi am dori să reînscriem echipa cât mai repede posibil, dacă se va putea, chiar anul viitor. Sperăm să avem atunci o situație financiară mai bună”.

Cosmin Goina, antrenorul din ediția precedentă a CS Crișul în Superligă, regretă decizia luată de conducerea clubului. “Este mare păcat. Anul acesta am fi avut, cu suguranță, rezultate mai bune. Am avut promisiuni din partea lui Andrei Crețu și Mihnea Chioveanu, care ar fi fost dispuși să joace la Crișul. Noi am propus să contribuim cu o sumă și mai mare de bani față de cea de până acum, dar am fost refuzați, pentru că oricim ar fi fost insuficient”, declară Cosmin Goina.

Ca urmare a neînscrierii în Superligă, o parte din componenții echipei au fost îndrumați spre Amefa Arad, formație care deține, la ora actuală, foarte puțini jucători în lot.

Nu doar CS Crișul se retrage din Superligă, ci și CSM Târgu Mureș. Dacă Crișul este una dintre cele mai vechi echipe din poloul românesc, activând practic de la înființarea clubului orădean, în anul 1958, CSM Târgu Mureș a fost doar o prezență meteorică pe prima scenă. În ediția 2019/2020 vor exista totuși opt echipe, datorită scindării formației Corona Sportul Studențesc.

Ca urmare, cele opt participante la noua ediție vor fi: CSA Steaua, CSM Oradea, Dinamo București, Sportul Studențesc București, Rapid, Corona Brașov, Amefa Arad și Politehnica Cluj-Napoca.