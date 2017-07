Crişul păstrează prima şansă la titlu la juniori III

Turneul a consemnat superioritatea principalelor două candidate la titlul naţional al ediţiei, Triumf Bucureşti şi Crişul Oradea, care s-au clasat pe primele două locuri, la egalitate de puncte. Cele două formaţii au încheiat turneul neînvinse, după ce au terminat nedecis meciul direct dintre ele.

Echipa Crişul, pregătită de antrenorii Eugen Băjenaru şi Vekerdi Ladislau, a înregistrat următoarele rezultate: 24-2 cu CSM Cluj-Napoca, 20-2 cu Mini Max Târgu Mureş, 10-3 cu Dinamo Bucureşti, 8-5 cu CSŞ nr. 1 Bucureşti, 10-5 cu Steaua şi 9-9 cu Triumf. Clasamentul înaintea celui de-al doilea turneu final este următorul: 1. Triumf, 16 puncte (golaveraj 83-32); 2. Crişul, 16 p (golaveraj 81-26); 3. CSŞ nr. 1, 12 p; 4. Steaua, 7 p; 5. Dinamo, 7 p; 6. CSM Cluj-Napoca, 3 p; 7. Mini Max Târgu Mureş, 0 p.

Antrenorul Vekerdi Ladislau apreciază că echipa orădeană este favorită la câştigarea titlului, prin prisma avantajului oferit de bazinul propriu la cel de-al doilea turneu final. „În condiţii normale, dacă ne vom face jocul obişnuit, cred că suntem favoriţi. La primul turneu final nu am cunoscut toate adversarele, dar acum le-am studiat, am urmărit jocurile lor şi vom şti ce avem de făcut. Două adversare sunt mai periculoase, CSŞ 1, care are individualităţi în lot şi mai ales Triumf, care are un joc bun de echipă”, afirmă Ladislau Vekerdi.

Cel de-al doilea turneu final al CN de juniori III va avea loc la Oradea, în perioada 27-30 iulie.