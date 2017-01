CRSE – un nou președinte, un nou început

CRSE este una dintre organizaţiile de mediu binecunoscute bihorenilor, datorită dăruirii şi intransigenţei cu care a abordat, în anii ’90, mai multe campanii de mediu („Lăsaţi Crişul verde!” sau „Un singur Padiş. Natural.”). „Este nevoie de un câine de pază şi pentru ecologie, nu doar pentru democraţie”, e de părere Viorel Lascu, cel care a fost primul preşedinte al CRSE, explicând decizia membrilor fondatori de a reactiva această federaţie a ONG-urilor de mediu. Acesta consideră că, în ultima perioadă, presiunea pe mediul natural este din nou în creştere, atât la nivel național, cât și nivelul judeţului Bihor. „În viziunea mea, organizaţiile de mediu trebuie să îşi facă datoria de a semnala aceste presiuni şi, dacă este nevoie, de a lua atitudine. În plus, mi-aş dori ca prin activitatea CRSE să putem contribui şi la demararea sau deblocarea unor proiecte legate de protecţia Munţilor Apuseni”, a mai declarat Viorel Lascu.

În cadrul Adunării Generale a CRSE, care a avut loc în data de 12 ianuarie, în funcţia de preşedinte al acestei asociaţii a fost ales Florin Budea. „Propunerea venită din partea ECOTOP m-a onorat. În aceeaşi măsură, trecutul CRSE şi alegerea mea în această funcţie mă obligă. Am primit mandat pentru a face unele propuneri în vederea revizuirii Statutului CRSE. Şi, chiar mai important decât asta, am sarcina de a readuce la viaţă organizaţia. Nu va fi uşor, dar am convingerea că e necesar”, a declarat noul preşedinte.