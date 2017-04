CS Oşorhei a avut probleme cu Sănătatea

Echipa antrenată de Gheorghe Silaghi a avut probleme cu Sănătatea, şi la propriu şi la figurat! „Adversarii au jucat foarte dur, iar arbitrul le-a permis acest lucru. În prima repriză am fost nevoit să-l înlocuiesc pe Răzvan Pop după ce a fost atacat în zona genunchiului, iar după ce am rămas în zece, centralul le-a acordat un penalty la o fază la care jucătorul lor, Ceaca, l-a călcat pe portarul Hava, care a urlat de durere!!! Şi pe Hava am fost nevoit să-l schimb şi atât el cât şi Pop au ajuns la spital la revenirea acasă”, ne-a declarat antrenorul Gheorghe Silaghi.

Gazdele au deschis scorul în minutul 29, când Ititesc a speculat o nesincronizare în defensivă şi a reluat mingea cu capul la colţul lung (1-0).

Celelalte goluri au survenit după ce Ferik a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene (75). În minutul 77, arbitrul a dictat 11 metri la o fază la care Hava a fost cel agresat, iar Ad. Lupu a transformat penalty-ul (2-0). Moment după care tânăra echipă bihoreană s-a prăbuşit şi veteranul Gaşpar (39 de ani) a stabilit scorul final 3-0.

CASETA TEHNICĂ

Sănătatea Cluj – CS Oșorhei 3-0 (1-0)

Au marcat: A. Ititesc 29, Ad. Lupu 77 penalty, Al. Gaşpar 79

Sănătatea: Tudoran – Bucur, Matei, Negru, Misăraș – Vitan, Yuh, Ciupe, Lupu – Ceaca, Ititesc. Antrenor: Marius Semeniuc

CS Oșorhei: Hava (77 Săvescu) – R. Pop (37 Bercea), Buz, Mintaș, Chiș Coriolan (77 G. Cornea) – Haș, Petricău, Lorincz – Ferik – Sg. Ban, R. Gergely. Antrenor: Gheorghe Silaghi.

Arbitri: Szekely Zoltan – Răzvan Soponar, Cristian Mureşan (toţi din Baia Mare)

Observatori FRF: Ovidiu Comşea (Sibiu), Ioan Orosfoian (Târgu Mureş).