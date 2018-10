CSM Bacău a fost o „nucă mult prea tare”

Disputată luni seară, la Arena „Antonio Alexe”, în fața a câtorva sute de spectatori, partida a fost la discreția formației băcăuane, care a dominat jocul cu multă autoritate. Superioritatea netă a echipei oaspete, componentă a Ligii Naționale, a fost decisivă pentru raportul de forțe din teren. Meciul a fost fără istoric, CSM Bacău conducând pe tot parcursul întâlnirii, iar ecartul de pe tabelă a crescut încontinuu. Scorul final, 22-35, sugerează, în fond, diferența de valoare dintre primul, respectiv al doilea eșalon al handbalului românesc.

„Am sperat că vom putea să ținem cât de cât pasul cu adversarii, dar nu a fost așa. Jocul nostru a fost dereglat de faptul că noi am evoluat cu pivotul Cătălin Crăciun accidentat. L-am menajat toată săptămâna trecută, dar nu s-a refăcut. Din această cauză nu am putut dezvolta jocul, iar golurile noastre au venit doar de la linia de nouă metri, de la interi. Am avut în față o defensivă foarte puternică și n-am putut nici să ne facem jocul nostru obișnuit, pe contraatac, deoarece apărarea noastră nu ne-a prea ajutat astăzi (ieri – n.r.). În aceste condiții, a fost greu să ne bazăm doar pe realizările individuale ale interilor”, a declarat după meci antrenorul George Tăutu.

CSM Oradea a evoluat în formula: Duma, Ene, Marchiș – portari; Liberț 8 goluri marcate, Munea 7, Munteanu 2, R. Radu 2, Pomian 1, Crăciun 1, Bondor 1, Sabău, Mihăilescu, Cîrchea, Szilágyi, Criste. Nu a jucat Zamfir. Meciul a fost condus de arbitrii Paul Iacob (Brașov) și Siviu Savu (Pitești).