CSM CSU începe cursa pentru cupă

CSM CSU Oradea primește pe terenul propriu vizita echipei Steaua, aflată pe lcul 3 în Grupa Galbenă a Ligii Naționale. Prin prisma valorii și a formei de moment, CSM CSU Oradea este favorita clară a întâlnirii. Meciul constituie o reeditare a finalei din sezonul trecut al Ligii Naționale, adjudecată de orădeni cu scorul general de 3-1.

Cele două echipe s-au întâlnit de două ori în actuala ediție, în prima parte a sezonului regulat, când și-au împărțit victoriile: 92-83 pentru CSM CSU la Oradea, respectiv 81-74 pentru Steaua, la București. Între timp, echipa noastră s-a calificat în Grupa Roșie, iar Steaua a retrogradat în Grupa Galbenă.

Cupa României, trofeu care lipsește încă din vitrina clubului orădean, este unul din obiectivele acestui sezon pentru echipa noastră. CSM CSU își dorește să elimine Steaua și să se califice la turneul Final Four. Cu excepția lui Lázár, accidentat, antrenorul Cristian Achim are la dispoziție toți jucătorii din lot. Meciul CSM CSU Oradea – Steaua are loc miercuri la Arena „Antonio Alexe”, cu începere de la ora 20:00.

Celelalte întâlniri din sferturile de finală sunt: U BT Cluj-Napoca – BCMU FC Argeș, SCM Timișoara – Dinamo Știința București și BC CSU Sibiu – SCM U Craiova.