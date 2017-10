CSM CSU Oradea a fost învinsă pe teren propriu de BC CSU Sibiu, scor 72-73

Frustrarea după eşecul din partida de debut este cu atât mai mare cu cât orădenii au avut meciul în mână, dar nu au ştiut din nou să gestioneze finalul, fiind învinşi în ultimele secunde.

CSM CSU a deţinut iniţiativa aproape în permanenţă, chiar dacă nu s-a putut desprinde decisiv pe tabela de marcaj. Cea mai mare diferenţă a fost de zece puncte, scor 50-40 (’27), în sfertul trei. Gazdele conduceau cu 56-48 înaintea ultimului sfert şi păreau că se îndreaptă spre victorie. Echipa noastră s-a menţinut în avantaj şi pe parcursul sfertului patru, dar totul s-a năruit în ultimul minut de joc.

Final nefast

Sibienii s-au apropiat periculos la un singur punct, scor 72-71, când mai erau 35 de secunde de joc, după care Mandache a irosit două aruncări libere. Oaspeţii au trecut apoi la conducere prin Pratt, scor 72-73, iar orădenii au mai avut trei secunde pentru un ultim atac, eşuat, după aruncarea ratată a lui Trotter.

„Este absolut stupid şi incredibil cum am pierdut acest meci. Am făcut-o într-un mod prostesc. Pur şi simplu nu am ştiut să controlăm ritmul jocului. Pentru mine este de neînţeles. Am avut toate statisticile de partea noastră şi totuşi am pierdut. Am ratat atât de multe aruncări din situaţii favorabile încât nu ştiu ce să mai spun. De asemenea, am comis prea multe greşeli şi am făcut prea multe cadouri adversarului. Îmi pare foarte rău să o spun, dar nu am avut personalitate”, a declarat, după meci, antrenorul Cristian Achim.

CASETA TEHNICĂ

Arena „Antonio Alexe”. Spectatori: circa 1.500

CSM CSU Oradea – BC CSU Sibiu 72-73 (22-19, 15-15, 19-14, 16-25)

CSM CSU Oradea: Trotter 7, Stamenkovic 1, Mandache 13 (3×3), Valeika 6, Milosevic 16, Gajovic 12 (1), Ţîbîrnă 2, Pasalic 15 (3), Nicolescu. Nu au jucat: Gavrilă, Pop, Ionescu. Antrenor: Cristian Achim. Asistenţi: Milan Mitrovic, Marius Marinău

BC CSU Sibiu: Capers 24 (3×3), Pratt 13 (1), Dragoste, Paliciuc 2, Laser 16 (2), Brosser, Riley 10, Cooper Williams 8, Kinnard. Nu au jucat: Petică, D. Gheorghe, Ene. Antrenor: Dan Fleşeriu. Asistent: Cătălin Vulc

Arbitri: Marius Ciulin, Bukuresti László, Ciprian Ciocan. Comisar FR Baschet: Doru Vinaşi

Descalificări pentru 5 fault-uri: – / Riley

„Noi am pregătit o strategie de care s-a ales însă praful”

Antrenorul CSM CSU Oradea, Cristian Achim, a comentat cauzele eşecului din meciul cu BC CSU Sibiu. „Din păcate, fundaşul nostru a fost într-o zi execrabilă. Atunci câmd creierul echipei joacă în felul acesta şi e primul care iese din planul nostru, este limpede că nu ai nicio şansă. Noi am pregătit o strategie, de care s-a ales însă praful. Să ai doar 2 din 11 atunci când majoritatea aruncărilor sunt deschise, este prea mult. Poate şi-a dorit prea mult şi asta a ieşit.

Consider că meciul nu a fost pierdut la «liberele» lui Mandache. Am pierdut atunci când nu am reuşit să gestionăm un avantaj de zece puncte. Aş vrea să nu se uite că ne lipseşte Martin Zeno. Este un jucător foarte important, întrucât, prin prisma profilului său, este de neînlocuit”, a afirmat Cristian Achim.