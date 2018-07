CSM CSU Oradea a renunțat la Martin Zeno

„După doi ani și jumătate petrecuți la Oradea, o perioadă extrem de frumoasă, încununată cu două medalii de aur, Martin Zeno părăsește echipa noastră. Îi mulțumim pentru fiecare reușită care ne-a făcut să exultăm de bucurie, pentru cele 42 de puncte istorice din Champions League și pentru că a fost una din cele mai frumoase părți a celor mai frumoși ani ai baschetului orădean! Thank you Martin Zeno, Wish you all the best!”, se arată în comunicat.

Explicațiile deciziei

Președintele CSM Oradea, Șerban Sere, ne-a oferit amănunte despre această decizie a clubului. „Noi nu am dorit să renunțăm la Martin Zeno, am vrut să-l păstrăm în continuare în lot. I-am înaintat o ofertă, pe care el a avut timp să o analizeze timp de două săptămâni. Jucătorul nu a dat niciun răspuns, iar în aceste condiții, ne-am reorientat, am ales o altă variantă și l-am transferat pe Sean Barnette. Timpul este scurt și am dorit să definitivăm lotul cât mai repede, ținând seama că ne așteaptă un sezon încărcat și dificil. Consider că avem un lot competitiv și valoros”, ne-a declarat Șerban Sere. Oficialul orădean a mai precizat că echipa nu va mai transfera alți jucători străini, ci numai români.

CSM CSU Oradea a legitimat până la ora actuală nouă jucători pentru sezonul viitor: Bobe Nicolescu, Mihai Gavrilă, Giordan Watson (jucători autohtoni); Kris Richard, Sean Denison, Vaidas Kariniauskas, Arturas Valeika, Muhamed Pasalic și Sean Barnette (jucători străini).