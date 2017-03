CSM CSU Oradea, a treia victorie consecutivă

Orădenii își continuă seria victoriile după o partidă pe care au reușit să o domine de la un capăt la altul.

Cei mai buni marcatori ai CSM-ului au fost Titus Nicoară și Sean Denison, ambii cu 19 puncte marcate.

La finalul partidei de miercuri, antrenorul Cristian Achim a evidențiat că este o victorie foarte importantă și a făcut o scurtă declarație de presă„Un meci foarte important. Am rostit toată săptămâna că este un meci aproape capital pentru noi. Ne-am concentrat mai mult asupra acestui meci decât celui cu Steaua din etapa anterioară. Motivul principal este legat de faptul că suntem în luptă directă, dar și pentru felul în care am pierdut la precedenta noastră vizită la Pitești. Altele au fost condițiile atunci, dar ideea este că am pierdut fără drept de apel la precedenta vizită aici.

Jocul a fost echilibrat și deschis oricărui rezultat până la capăt. Noi am condus permanent și am lăsat impresia că avem superioritate, dar nu am simțit niciun moment că vom fi feriți de emoții. Dovadă în acest sens este modul în care de la 15 puncte, diferența a scăzut la doar 5 fără să ne dăm seama. În prima repriză nu am reușit să oprim pick-ul pe centru și am primit cam multe coșuri de trei puncte. În repriza a 2-a am reușit să rezolvăm doar parțial această problemă.

Barnette nu este la potențialul său maxim. Mă bucur că este pe teren, deoarece este un jucător extrem de important. De asemenea, mă bucur de prezența lui Franklin, care ne aduce o oarecare liniște.

Este o victorie importantă, care ne pune într-o postură care ne permite să ne dorim și să sperăm la mai mult. Fără îndoială ne gândim la următorul meci, cu Sibiu, care este la fel de important precum cel de la Pitești”.

Următoarea partidă a orădenilor va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, la Arena Antonio Alexe contra CSU Sibiu.