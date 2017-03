CSM CSU Oradea dispută marţi seară meciul cu BC SCM Timişoara

Meciul contează pentru etapa a 24-a (a doua din Top 6) şi are loc cu începere de la ora 19:00, în direct la Digi Sport 3.

Echipa noastră a început „cu stângul” partidele din Top 6, fiind învinsă pe teren propriu de lidera U BT Cluj-Napoca. Prestaţia din repriza secundă a orădenilor în acel meci lasă însă loc de speranţe pentru viitor. Orădenii trebui să aibă aceeaşi atitudine în partidele care urmează şi să încerce să-şi îmbunătăţească jocul de la meci la meci. Primul prilej de reabilitare îl constituie întâlnirea cu BC SCM Timişoara.

„Pentru noi este oarecum un nou început, pentru că în formaţia noastră s-au petrecut unele schimbări în ultimul timp. Începem să ne apropiem de o formulă de echipă asemănătoare cu cea care a câştigat titlul naţional în ediţia trecută. Este însă nevoie de ceva timp pentru refacerea relaţiilor de joc, pentru resudarea şi omogenizarea echipei. După cum s-a văzut în repriza a doua a meciului cu Clujul, putem juca la un nivel înalt. Regretăm că nu am reuşit să câştigăm acea partidă, am fost aproape de egalare. Acum însă contează doar meciul care urmează”, afirmă căpitanul CSM CSU Oradea şi al echipei naţionale, Andrei Mandache.

„Partidă echilibrată”

Internaţionalul orădean a prefaţat partida de marţi, evitând însă să dea un pronostic. „Eu nu sunt omul care să facă pronosticuri. În mod cert, va fi o partidă echilibrată. Am avut meciuri grele cu Timişoara în campionat, iar pe terenul lor am pierdut după două reprize de prelungiri. Este adevărat că în cupă i-am bătut categoric, dar acolo a existat obligativitatea celor doi jucători autohtoni, regulă care pe noi ne-a avantajat. Atât noi cât şi ei am suferit înfrângeri în etapa precedentă, dar cred că noi avem nevoie mai mare de victorie decât ei în meciul de marţi. Sperăm să prindem o zi bună şi să câştigăm. Avem o echipă valoroasă, cred că putem bate pe oricine din campionat, dar acest lucru trebuie demonstrat pe teren”, a afirmat Andrei Mandache.

Pentru prima oară de la începutul acestei ediţii, antrenorul Cristian Achim se poate baza pe toţi jucătorii din lot. Muhamend Pasalic este refăcut şi a făcut deplasarea la Timişoara. Cei cinci stranieri pentru acest meci vor fi stabiliţi doar în ziua jocului.