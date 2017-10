CSM CSU Oradea dispută vineri meciul din deplasare cu BC Mureş

Întâlnirea constituie prologul etapei a 4-a a Ligii Naţionale de baschet masculin şi are loc vineri, cu începere de la ora 19:00.

Meciurile dintre cele două echipe au fost de fiecare dată foarte disputate şi echilibrate. Memorabilă în acest sens rămâne finala ediţiei 2015/2016, în care CSM CSU Oradea a învins Mureşul cu scorul general de 3-2, după un veritabil „thriller”. Datele problemei nu sunt cu mult diferite nici în partida de vineri. Echipa noastră s-a deplasat la Târgu Mureş cu gândul la victorie.

„Mergem la Târgu Mureş cu dorinţa de a câştiga. La fel de adevărat este că şi adversarul îşi doreşte, în mod firesc, acelaşi lucru. Un succes în deplasare ne-ar fi de mare ajutor, pentru că ne-ar permite să recuperăm terenul pierdut în prima etapă. Totodată, ne-ar conferi un plus de încredere în propriile forţe”, a afirmat antrenorul Cristian Achim.

Tehnicianul orădeană avertizează asupra faptului că meciul nu va fi deloc facil. „BC Mureş a fost tot timpul o echipă incomodă, un adversar redutabil pentru orice echipă din Liga Naţională. La ora actuală, are jucători convocaţi la reprezentativa Suediei, deci are în lot internaţionali străini. De asemenea, Mureşul are o sală foarte caldă, care ştie să-şi încurajeze favoriţii”, a conchis Cristian Achim.

Meci netelevizat

Preşedintele CSM Oradea, Şerban Sere nu concepe, la rândul său alt, un obiectiv decât victoria. „Bineînţeles că nu ne gândim decât să câştigăm meciul de la Târgu Mureş. Consider că avem capacitatea şi potenţialul de a învinge, chiar dacă Mureşul e o adversară redutabilă. Gazdele au un public extrem de devotat, iar atmosfera din sala de la Târgu Mureş este apăsătoare pentru oaspeţi. Cu toate acestea, trebuie să câştigăm acest meci”, ne-a declarat oficialul orădean.

Partida BC Mureş – CSM CSU Oradea va fi condusă de brigada de arbitri Marius Ciulin, Alin Faur, Dragoş Barbu, iar comisar FR Baschet a fost desemnat Doru Vinaşi. Meciul nu va fi televizat.