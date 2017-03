CSM CSU Oradea primeşte sâmbătă vizita echipei Steaua CSM

Echipa noastră întâlneşte una din formaţiile cu pretenţii din actualul sezon, ocupanta locului secund al clasamentului. CSM CSU Oradea are nevoie de victorie, pentru a confirma formă bună în care se află şi pentru a-şi continua ascensiunea în clasamentul din Top 6.

„Meciul cu Steaua este unul crucial pentru noi, aşa cum sunt de altfel toate partidele care urmează. Am intrat în linie dreaptă înaintea play-off-ului şi nu ne mai putem permite să facem paşi greşiţi. Am pierdut multe meciuri pe care nu trebuia să le pierdem, din motive pe care nu mai are rost să le discutăm. Acum contează doar partidele următoare, pe care trebuie să le câştigăm. Dorim să creştem în formă de la meci la meci şi să dovedim că suntem din nou o forţă în campionat. Acum nu mai jucăm în cupele europene, ne-a mai rămas doar campionatul şi trebuie să ne concentrăm cu maximă atenţie asupra acestor partide”, ne-a declarat internaţionalul român Titus Nicoară.

Miză importantă

Referitor la faptul că va întâlni fosta sa echipă din sezonul trecut, jucătorul orădean afirmă că acest lucru nu are nicio importanţă. „Meciul cu Steaua nu este unul special pentru mine din acest punct de vedere. Este însă o partidă de mare importanţă prin prisma mizei sale deosebite. Suntem în Top 6 şi aici toate meciurile contează. Trebuie să ajungem cât mai repede la potenţialul nostru maxim, pentru a putea învinge orice echipă din campionat”.

Titus Nicoară afirmă că Steaua CSM este o adversară periculoasă, chiar dacă echipa sa a câştigat destul de lejer ultimul meci direct, scor 81-74. „Steaua şi-a schimbat recent antrenorul, arată o creştere de formă şi este avidă de rezultate pozitive. Este o echipă puternică fără îndoială. Dar tocmai astfel de meciuri trebuie să le câştigăm, dacă vrem să urcăm în clasament şi să avem o clasare cât mai bună înainte de play-off”, a conchis internaţionalul orădean.

Meciul CSM CSU Oradea – Steaua CSM EximBank va fi condus de arbitrii Laurenţiu Grigoraş, Alin Faur şi Bertalan István, iar comisar FR Baschet a fost desemnat Doru Vinaşi.