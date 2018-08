CSM CSU va debuta cu SCM Timișoara, pe teren propriu

Din Grupa valorică A fac parte opt echipe: CSM CSU Oradea, CSM Steaua București, U BT Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, BCM U FC Argeș Pitești, SCM Timișoara, SCM U Craiova și Știința Dinamo București. Știința Dinamo constituie surpriza grupei, echipa bucureșteană fiind formată prin fuziunea dintre CS Dinamo și CS Știința. În Grupa valorică B au fost înscrise doar patru formații: CSM Mediaș, CSO Voluntari, Athletic Constanța și Cuza Sport Brăila.

Tot marți a avut loc tragerea la sorți a programului noii ediții. CSM CSU Oradea va debuta în Liga Națională pe teren propriu, la data de 6 octombrie, în compania formației SCM Timișoara, urmând să joace apoi, în etapa a doua, în deplasare, cu CSM Steaua.

Aceleași adversare la titlu

Antrenorul echipei noastre, Cristian Achim, afirmă că nu a fost interesat de tragerea la sorți.

„În opinia mea, nu contează ordinea în care vom întâlni adversarele în campionat, până la urmă oricum trebuie să jucăm cu fiecare dintre ele. Personal, îmi este indiferent cu cine jucăm în primele etape”, ne-a declarat tehnicianul CSM CSU Oradea. Referitor la contracandidatele la câștigarea titlului național, Cristian Achim crede că echipa noastră se va lupta cu aceleași adversare din edițiile precedente. „Eu cred că formațiile care se vor bate la titlu în viitorul sezon sunt tot Clujul, Oradea, Sibiul, iar Piteștiul va avea un cuvânt de spus, și-a făcut o echipă frumoasă”, opinează antrenorul orădean.

Până la debutul în noul sezon al Ligii Naționale, echipa noastră va juca în tururile preliminare ale FIBA Basketball Champions League. Primul tur se va desfășura la dublă manșă, la 20, respectiv 22 septembrie, cu Karhu Basket (Finlanda).

În ceea ce privește Cupa României, CSM CSU Oradea este calificată direct în sferturile de finală, care sunt programate în dublă manșă, la 3, respectiv 10 aprilie 2019.

PROGRAMUL CSM CSU ORADEA ÎN PRIMA FAZĂ A SEZONULUI REGULAT

Etapa 1 (6 octombrie): CSM CSU Oradea – SCM Timișoara

Etapa 2 (13 octombrie): CSM Steaua – CSM CSU Oradea

Etapa 3 (20 octombrie): CSM CSU Oradea – Știința Dinamo București

Etapa 4 (27 octombrie): SCM U Craiova – CSM CSU Oradea

Etapa 5 (3 noiembrie): CSM CSU Oradea – BC CSU Sibiu

Etapa 6 (10 noiembrie): CSM CSU Oradea – U BT Cluj-Napoca

Etapa 7 (17 noiembrie): BCMU FC Argeș Pitești – CSM CSU Oradea

Etapa 8 (4 decembrie): SCM Timișoara – CSM CSU Oradea

Etapa 9 (8 decembrie): CSM CSU Oradea – CSM Steaua

Etapa 10 (15 decembrie): Știința Dinamo – CSM CSU Oradea

Etapa 11 (22 decembrie): CSM CSU Oradea – SCM U Craiova

Etapa 12 (29 decembrie): BC CSU Sibiu – CSM CSU Oradea

Etapa 13 (5 ianuarie): U BT Cluj-Napoca – CSM CSU Oradea

Etapa 14 (12 ianuarie): CSM CSU Oradea – BCMU FC Argeș Pitesti

Sistem competițional modificat în noua ediție

Cele 22 de echipe care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, au fost repartizate în trei grupe valorice din noua ediție a Ligii Naționale de baschet masculin: opt în Grupa valorică A, patru în Grupa valorică B, iar zece în Grupa valorică C. După disputarea primei faze a campionatului, în faza a doua vor fi constituite patru grupe: Grupa roșie (locurile 1-6 din Grupa A); Grupa galbenă (locurile 7-8 din Grupa A + locurile 1-3 din Grupa B + locul 1 din Grupa C); Grupa albastră (locul 4 din Grupa B + locurile 2-6 din Grupa C ); Grupa verde (locurile 7-10 din Grupa C).

Faza a doua se va disputa în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur. Echipele din Grupa Roșie și primele două clasate din Grupa Galbenă, la finele celei de-a doua faze, se vor califica la turneul play-off al Ligii Naționale de baschet masculin.