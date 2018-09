CSM Digi a legitimat doi japonezi

Transferul celor doi jucători japonezi constituie o premieră în poloul românesc. Seiya Adachi (23 de ani) și Yusuke Inaba (18 ani) evoluează pe postul de extremă și sunt componenți ai reprezentativei de polo a Japoniei. Adachi a participat cu naționala niponă la JO de la Rio de Janeiro 2016 și la CM de la Budapesta 2017. La rândul său, Inaba a fost jucat în sezonul trecut la Budva Budvanska (Muntenegru). Este un poloist de mare perspectivă, fiind desemnat cel mai bun tânăr jucător de la ediția 2018 a Ligii Mondiale (desfășurată la Budapesta), unde Japonia s-a clasat pe locul 4, pierzând finala mică în fața Spaniei. Inaba a marcat cinci goluri în meciul cu Ungaria, o performanță remarcabilă.

Antrenorul Dorin Costrăș consideră că Adachi și Inaba sunt doi jucători valoroși, care vor mări valoarea lotului.

„I-am urmărit pe cei doi la Budapesta, la Liga Mondială și evoluțiile lor au confirmat părerea pe care o aveam despre ei. Sunt jucători foarte rapizi, agili, îndemânatici și buni marcatori. Prezența lor în lotul echipei noaste va mări considerabil concurența. Avem acum cinci jucători străini în lot. În Superligă pot juca doar trei în același meci, dar în cupele europene nu există astfel de restricții. Am dorit să ne asigurăm că nu vom mai păți ca în sezonul trecut, când am avut la un moment dat doi stranieri accidentați și am rămas oarecum descoperiți”, ne-a declarat Dorin Costrăș.