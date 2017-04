CSM Digi Oradea, înfrângere clară în finala Cupei României

Editia 2017 a Cupei Romaniei a fost adjudecata de CSA Steaua, care nu a lasat prea multe sanse echipei oradene in finala competitiei. Desi a beneficiat de data aceasta de lotul complet de jucatori, CSM Digi nu a putut face fata jocului gazdelor.

Cu exceptia catorva minute din primul sfert, Steaua s-a aflat in permanenta in avantaj pe tabela de marcaj. Gazdele au avut in Adria Delgado un jucator decisiv, care a inscris nu mai putin de cinci goluri, aducandu-si un aport decisiv la victoria echipei sale. El nu a putut fi anihilat de oradeni, desi se stia ca este principalul pericol pentru poarta lui Pjetlovic.

Echipa noastra a practicat un joc extrem de modest in faza ofensiva. Cu numai cinci goluri inscrise intr-un meci intreg, este greu de emis pretentii, mai ales intr-o finala cu Steaua. Gazdele s-au distantat in sfertul secund, intrand la pauza mare cu un avantaj de trei goluri, scor 5-2. CSM Digi a incercat sa revina in meci in sfertul trei, apropiindu-se la doua goluri, dar eforturile sale au fost zadarnicite de acelasi Delgado, care a fost realmente de neoprit. Oradenii au avut de asemenea un procentaj extrem de slab de valorificare a situatiilor de superioritate numerica, fapt care le-a inrautatit si mai mult randamentul ofensiv. Apararea foarte agresiva a stelistilor a incomodat vadit jocul oaspetilor, care nu s-au mai regasit, cedand complet in ultimul sfert. Scorul final, 5-10, nu este deloc incurajator pentru echipa noastra, in perspectiva finalei Superligii. JB G.N.

CASETA TEHNICA

CSM Digi Oradea – CSA Steaua 5-10 (1-2, 1-3, 2-1, 1-4)

CSM Digi: Pjetlovic, D. Cretu – portari; Gheorghe 2, Negrean 1, Diaconu, Chioveanu, Prioteasa 1, Asanovic, Radjen, A. Cretu, R. Georgescu 1 (din penalty), Dobre, Remes, I. Szabo. Antrenor: Kadar Kalman. Secund: Gheorghe Dunca

CSA Steaua: Dragusin, Stoenescu – portari; Filipovic 1, Ianc, Vatrai, Busila, Teohari 1, Murisic, Pantazi, P. Popescu 1, Robu, Ghiban 2, Goanta, Delgado 5, Radoi. Antrenor: Andrei Iosep. Secund: Razvan Cristescu

Arbitri: Adrian Alexandrescu (Oradea), Toth Francisc (Targu Mures)