CSM Digi Oradea, meci decisiv pentru finala LEN Euro Cup | „Toţi ne dorim să jucăm finala”

Ziua de sâmbătă poate fi una de referinţă pentru poloul orădean şi cel românesc, putând aduce calificarea echipei CSM Digi în finala unei competiţii europene, pentru prima dată după 1989. Pentru a realiza acest pas, formaţia noastră trebuie să recupereze handicapul de două goluri din meciul din deplasare, câştigat de SM Verona cu scorul de 12-10.

Partida va consemna debutul în echipa orădeană a fundaşului Nikola Radjen (32 de ani), fost internaţional sârb. Este un jucător deosebit de experimentat, campion mondial şi european cu reprezentativa Serbiei, dublu câştigător al Ligii Campionilor, cu Partizan, respectiv Steaua Roşie Belgrad.

Formaţia pregătită de antrenorul Kádár Kálmán are de îndeplinit o misiune fără îndoială dificilă, dar perfect realizabilă. „Suntem în faţa unui meci deosebit de important pentru noi. Ne-am pregătit cu multă atenţie şi ne dorim cu toţii să ajungem în finală. Disputarea unei finale este o performanţă remarcabilă, pe care orice jucător şi-o doreşte. Suntem decişi să ne batem, să luptăm, să dăm tot ce putem pentru realizarea acestui obiectiv”, ne-a declarat Ramiro Georgescu, unul dintre cei mai vechi jucători ai CSM Digi.

Obiectiv realizabil

Fostul internaţional orădean crede în şansele echipei sale. „Calificarea în finală ne este la îndemână. Am condus aproape tot timpul şi în primul meci în faţa Veronei, dar nu am ştiut să gestionăm bine finalul şi acest lucru ne-a costat atunci. De data aceasta sperăm însă să nu se mai întâmple aşa. Vom fi şi mai puternici, avându-l în echipă pe noul nostru coleg, fundaşul Nikola Radjen. Este un jucător valoros, care va trebui să ne aducă un plus în special în jocul din apărare”, a afirmat Ramiro Georgescu.

Meciul CSM Digi – SM Verona are loc sâmbătă, cu începere de la ora 19:00, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”. Partida va fi condusă de cuplul de aribitri Xevi Buch (Spabia), Robert Tiozzo (Croaţia), iar observator LEN a fost desemnat Jacques Racine (Elvcţia). Accesul spectatorilor este liber. Publicul orădean este aşteptat să-şi susţină echipa favorită în număr cât mai mare, în tentativa sa de a ajunge în finală.

În cealaltă semifinală a LEN Euro Cup se întâlnesc Ferencváros Budapesta şi Jadran Carine Herceg Novi (rezultat în prima manşă 11-12).