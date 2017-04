CSM Digi Oradea s-a calificat in finala Cupei Romaniei

Echipa oradeana a castigat, conform asteptarilor , grupa si s-a calificat in semifinalele competitiei. Tot astazi, au avut loc semifinalele. CSM Digi trecut, fara probleme, de Corona Sportul Studentesc Brasov, cu scorul de 10-7 (6-1, 2-2, 2-0, 0-4), dupa un meci in care antrenorul Kadar Kalman a folosit titularii doar in primul sfert. Echipa noastra si-a asigurat un avantaj decisiv, jucand apoi la trecerea timpului. Brasovenii au redus din handicap in ultimul sfert, dupa o relaxare a vicecampionilor.

Pentru CSM Digi au marcat: A. Cretu 2, Gheorghe 1, Negrean 1, Chioveanu 1, Prioteasa 1, Asanovic 1, Georgescu 1, Remes 1, Kovats 1.

CSM Digi va intalni, maine, in finala Cupei Romaniei, marea rivala, CSA Steaua, care a dispus in semifinale de Dinamo, scor 11 -5. Echipa oradeana este detinatoarea en titre a trofeului. Finala are loc duminica, de la ora 10:45 (in direct la Digi Sport).