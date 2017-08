CSM Digi se află în faţa unui nou început

Formaţia CSM Digi s-a înscris în preliminariile ediţiei 2017/2018 a LEN Champions League. Echipa noastră a renunţat la varianta achiziţionării unui wild card pentru grupele competiţiei, chiar dacă avea posibilitatea să facă acest lucru.

„La ora actuală nu avem un loc corespunzător pentru grupele Ligii Campionilor, pentru o participare atât de lungă. Ca urmare, am renunţat la achiziţionarea wild-card-ului. A făcut-o în schimb Steaua. Noi ne-am înscris în preliminarii, aşa cum am procedat în ediţiile anterioare”, ne-a declarat antrenorul Dorin Costrăş.

Lotul echipei CSM Digi se va afla în efectiv complet abia la începutul lunii septembrie, deoarece o mare parte din jucători sunt plecaţi la loturile naţionale. Szabó István, Vancsik Levente, Gergelyfi Robert şi olandezul Jesse Koopman fac parte din selecţionatele universitare ale României, respectiv Olandei. De asemenea, mai mulţi jucători tineri orădeni din lot sunt convocaţi la loturile de juniori.

Antrenorul Dorin Costrăş afirmă că echipa orădeană nu va avea un obiectiv de clasament pentru ediţia care urmează. „Vom avea o echipă foarte tânără, cu numeroşi juniori în lot. Aşa cum am mai spus, nu am impus un obiectiv în sezonul următor. Intenţia noastră este să clădim o echipă nouă, să alcătuim un nucleu nou de jucători, cu preponderenţă orădeni, capabili să facă în viitorul apropiat pasul spre performanţe”, a spus Costrăş.

Fără jumătăţi de măsură

Referindu-se la restructurarea masivă a lotului, petrecută la finele sezonului trecut, tehnicianul orădean este convins că aceasta se impunea, indiferent cine era antrenorul formaţiei.

„Vechea echipă a ajuns la un capăt de ciclu şi era evident că o astfel de schimbare trebuia să se producă. Sunt convins că nu numai eu, ci oricine altul ar fi fost antrenorul echipei, ar fi procedat la fel. Sigur că unor jucători nu le-a convenit această decizie. Reconstrucţia nu se poate face însă decât cu jucători noi, tineri, dornici să lupte şi să se bată pentru afirmare. Eu am o anumită experienţă, şi nu aş fi fost dispus niciodată să fac unele favoruri anumitor jucători.

Sigur, atunci când antrenorul este exigent şi nu face compromisuri, unii jucători sunt nemulţumiţi, iar antrenorul este acuzat că nu îi înţelege, că nu este potrivit pentru echipă. Nu am dorit să se repete ceea ce am păţit acum patru ani. Vreau să un am un lot tânăr, cu jucători pe care să mă pot baza, care să tragă de ei şi să lupte meci de meci pentru a progresa”, a conchis Dorin Costrăş.