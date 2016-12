CSM Oradea a încheiat anul cu o victorie

Vineri seara, orădenii au disputat a 28-a partidă din acest sezon competițional. CSM-ul are un bilanț pozitiv, 15 victorii (8 în Basketball Champions League, 7 în Liga Națională) și 13 înfrângeri.

Partida cu Sibiul a fost una extrem de echilibrată, pe întreg parcursul ei niciuna dintre echipe nereușind să se distanțeze decisiv. Înaintea ultimului sfert oaspeții erau în avantaj cu un punct, 48-49. Atenți în apărare și preciși la finalizare, baschetbaliștii antrenați de Cristian Achim s-au distanțat la 7 puncte la mijlocul ultimului sfert. Sibienii s-au apropiat la 3 puncte însă nu au reușit să pună în pericol victoria gazdelor, iar orădenii s-au impus cu 66-63.

Martin Zeno a fost coșgheterul orădenilor a doua partidă consecutivă. Americanul a marcat 21 de puncte, a recuperat 3 mingi și a oferit cu 2 pase decisive.

„Un an istoric”

Antrenorul orădenilor, Cristian Achim, a tras concluziile după partida cu CSU Sibiu: „Am reușit să încheiem anul cu o victorie. Suntem foarte bucuroși pentru acest lucru. Ca de obicei, echipele care vin la Oradea joacă fără niciun fel de presiune și o fac foarte bine. Însă, evident, nu aceasta este grija noastră.

O victorie muncită, foarte greu obținută, dar similar celorlalte jocuri băieții au depus un efort uriaș. Lucru pentru care le mulțumesc. O fac deoarece eu știu prin ce trec și la ce se supun.

Victoria mă bucură, dar sunt nemulțumit de numărul punctelor marcate. Este o situație care persistă, în ultimele meciuri nereușind să atingem limita de 70 puncte marcate indiferent cu cine am jucat. În pofida absențelor cu care ne confruntăm este inadmisibil să nu putem marca mai mult. Cu atât mai mult cu cât avem situații favorabile de a marca din poziții în care jucătorii noștri au demonstrat că pot să marcheze.

Pe de altă parte, este la fel de adevărat că am obținut mai multe victorii importante apărându-ne exemplar. Am ținut multe echipe sub media lor de puncte obișnuită cu mult. Spre exemplu, Sibiul marchează peste 80 puncte pe meci, iar la Oradea a înscris 63. Reamintesc că Avtodor Saratov avea 88 puncte pe meci, iar în jocul cu noi a înscris 59.

Suntem la final de an. Încheiem un an 2016 realmente excepțional pentru noi. Aș putea spune că a fost un an istoric, fără niciun pic de exagerare. Am jucat o finală de cupă și am câștigat primul titlu din istoria echipei. Am obținut calificarea în Champions League, acolo unde am avut un parcurs pe care nimeni nu l-ar fi anticipat. La final de an suntem în obiective și avem șanse bune de a ne continua aventura în cupele europene, dincolo de faza grupelor.

Mă bucur foarte tare că fac parte din această organizație, din acest fenomen numit CSM Oradea”.

Început în forță

„Sezonul 2016/17 va continua cu câte două meciuri pe săptămână pentru echipa noastră până la jumătatea lunii aprilie. O singură excepție va fi, atunci când echipa noastră va sta în etapa în care ar fi trebuie să juăm cu Ploieștiul. Așadar, ne va fi foarte greu să continuăm, deoarece vom juca în același ritm încă patru luni”, precizează antrenorul CSM-ului.

Baschetbaliștii CSM-ului vor începe în forță și anul 2017, urmând să dispute două meciuri în prima săptămână a anului. Miercuri, 4 ianuarie, de la ora 19:30, orădenii primesc vizita francezilor de la Le Mans Sarthe, în Basketball Champions League. Trei zile mai târziu, pe 7 ianuarie, CSM-ul se deplasează la Baia Mare pentru a înfrunta echipa locală Olimpic.