CSM Oradea îl păstrează și pe Muhamed Pasalic

Născut pe 27 august 1987, Pasalic se va afla la cel de-al treilea an consecutiv alături de CSM. „Pasalic poate evolua atât ca și poziție 1, cât și ca poziție 2. Cu alte cuvinte poate să fie principal mânuitor de minge, dar poate să evolueze și alături de un alt conducător de joc. El aruncă cu mâna dreaptă, însă se folosește de ambele mâini pentru a dribla. Bun mânuitor al mingii, Pašalić poate aduce un plus de siguranță în jocul de construcție și implicit de imaginație în faza ofensivă. Are capacitatea de a pătrunde și este un jucător deosebit de precis la aruncările de la semidistanță și distanță, cu abilități de a puncta din orice zonă a terenului”, este descrierea făcută pe site-ul clubului orădean.

În ultimul sezon, Muha a jucat 23 meciuri în LNBM și a avut medii statistice de 11.7 puncte, 4.2 pase decisive, 2.4 recuperări și 0.9 intercepții cu doar 1.5 posesii pierdute pe partidă în peste 26 minute. El a avut un procentaj de 51% la aruncările de trei puncte în condițiile în care a aruncat de aproape cinci ori pe partidă. Reamintim că în ultima parte a sezonului acesta nu a mai putut evolua după ce, în cursul lunii aprilie, s-a accidentat la osul scafoid al mâinii de aruncare.

Lotul CSM-ului conține acum opt jucători: Kris Richard, Vaidas Kariniauskas, Bobe Nicolescu, Sean Denison, Arturas Valeika, Giordan Watson, Mihai Gavrilă, Muhamed Pasalic.

Reamintim că zilele trecute clubul orădean a anunțat că și antrenorul Cristian Achim va semna un nou contract. Până acum, față de lotul din sezonul precedent, conducerea clubului a renunțat la căpitanul Andrei Mandache și Goran Gajovic.