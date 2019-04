CSM Oradea începe play-off-ul: „Putem bate orice echipă”

După înfrângerea frustrantă din finala Cupei României (scor 78-88 cu BC CSU Sibiu), campioana României își începe asaltul pentru cel de-al doilea obiectiv al sezonului, câștigarea titlului național. CSM CSU întâlnește BCMU FC Argeș Pitești în primul tur al play off-ului.

Căpitanul echipei naționale a României, Bobe Nicolescu, care a fost desemnat MVP-ul All Star Game 2019, consideră că formația orădeană poate trece de orice adversar în play off. „Chiar dacă am pierdut finala Cupei României, eu cred că noi putem bate orice echipă în play off. Finalele de cupă au devenit parcă un blestem pentru noi și pentru mine personal. Eu mă aflu la cea de-a treia finală pierdută. Cred că în acel meci ne-au lipsit prospețimea fizică și un plus de concentrare. Dar, ca sportiv, trebuie să treci peste înfrângeri și să te gândești la meciul care urmează. Consider că în play off trebuie să luăm fiecare partidă pas cu pas. Sigur, obiectivul nostru este să devenim din nou campioni, dar deocamdată trebuie să trecem de echipa din Pitești. Abia apoi ne vom putea gândi la următorul adversar”, ne-a declarat jucătorul orădean.

„Adversară redutabilă”

Bobe Nicolescu și coechipierii săi nu subestimează în niciun caz adversara din „sferturi”. „Piteștiul este o echipă care poate oricând să pună probleme. Are jucători valoroși, foarte experimentați, și nu avem voie în niciun caz să o subestimăm. Piteștiul ne-a și învins de altfel în ultima etapă din sezonul regulat, dar acel meci nu a mai avut nicio miză pentru noi. Acum însă lucrurile stau cu totul altfel, fiecare meci poate fi decisiv. Noi sperăm să nu avem surprize și să trecem de echipa piteșteană. Ne gândim doar la victorii în aceste meciuri, așa cum o facem de altfel de fiecare dată când intrăm pe teren. Consider că dacă respectăm planul tactic și ne mobilizăm, putem trece de orice adversară în play off”, a conchis tânărul internațional orădean.

Meciurile CSM CSU Oradea – BCMU FC Argeș Pitești vor avea loc la Arena „Antonio Alexe”, joi de la ora 19:15, respectiv sâmbătă de la ora 18:00.