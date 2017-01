Înfrângere în fața liderului

Baschetbaliștii lui Cristian Achim s-au menținut aproape de liderii grupei Basketball Champions League timp de trei sferturi, însă ultima partea a jocului le-a aparținut oaspeților. Chiar dacă după două sferturi francezii aveau un avantaj de zece puncte, 31-41, orădenii au revenit în joc și au redus din handicap. Sfertul al treilea a fost câștigat de CSM cu scorul 17-10 (48-50). Oaspeții de la Le Mans Sarthe au fost mult mai lucizi în ultimul sfert și au reușit să se distanțeze decisiv pe tabela de marcaj. Cu un procentaj de 58% la aruncările de două puncte și 42% la cele de trei puncte, față de 41% respectiv 35% pentru CSM, Le Mans s-a impus cu scorul 50-67.

„Felicit Le Mans. A fost echipa mai bună în acest meci. Aceasta este realitatea. Au mișcat foarte bine mingea pe faza de atac și s-au apărat exemplar. Au jucat ca o echipă și merită victoria pe deplin. Cred că acest meci a arătat că nu degeaba Le Mans este pe primul loc în această grupă. Au o echipă foarte foarte bună. Jucătorii lor francezi sunt de un nivel extrem de ridicat.

Eu mi-am făcut foarte mari speranțe că vom câștiga acest meci. Asta este ceea ce am gândit înaintea meciului. După joc și felul în care acesta s-a desfășurat, trebuie să recunosc că în acest meci noi nu am contat. Chiar dacă am revenit în sfertul al 3-lea și la un moment dat se părea că putem să răsturnăm situația”, a declarat Cristian Achim la finalul partidei de miercuri.

Referitor la șansele de calificare, antrenorul orădenilor rămâne optimist „Avem șanse de calificare. Sunt de părere că dacă vom câștiga două din ultimele trei meciuri ne vom califica.”

Andrei Mandache a revenit după accidentarea suferită și a evoluat aproape 15 minute, nereușind să marcheze. Sean Barnette rămâne singurul baschetbalist indisponibil, el fiind în perioada de refacere după accidentarea suferită în meciul cu U BT Cluj Napoca.

CSM CSU Oradea va disputa următoarele două meciuri în deplasare, sâmbătă de la ora 17:30, la Baia Mare, respectiv marți de la ora 19:00, pe terenul ucrainienilor de la BC Khimic Yuzhne.