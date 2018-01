CSM Oradea şi-a pierdut căpitanul

Căpitanul echipei de handbal masculin CSM Oradea, Cosmin Liberţ, a decis să accepte oferta primită chiar de la contracandidata la promovare, CS Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu. Aici, el va fi coleg cu un alt jucător ex-orădean, Elvis Acsinia, care a părăsit la rândul său echipa orădeană la finele sezonului trecut.

Liberţ a semnat cu CSM Oradea în urmă cu un an şi jumătate, la solicitarea antrenorului Sebastian Tudor. În această perioadă, a fost căpitanul echipei şi omul său numărul unu.

„După un sezon şi jumătate petrecute la Oradea, în care m-am simţit extraordinar, a venit momentul să plec. Îi mulţumesc lui Sebi (antrenorul Sebastian Tudor – n.r.) pentru că mi-a oferit ocazia să mai joc încă o dată pentru echipa mea de suflet, CSM Oradea. Îi mulţumesc de asemenea preşedintelui clubului, Şerban Sere, pentru înţelegerea de care a dat dovadă. Le mulţumesc nu în ultimul rând coechipierilor mei, care m-au ajutat să-mi arăt valoarea pe teren. Datorită lor am ajuns să fiu ofertat de echipa din Târgu Jiu, cu care sper să ajung să joc din nou în Liga Naţională”, a declarat Cosmin Liberţ pe pagina de facebook a echipei de handbal CSM Oradea.

A venit Tudor Botea

Antrenorul Sebastian Tudor regretă plecarea căpitanului său, dar afirmă că nu se putea opune acestui transfer. „Cosmin a primit o ofertă extrem de avantajoasă, un contract pe doi ani şi jumătate, cu un salariu mult superior faţă de cel de la CSM Oradea. Nu puteam să ne opunem plecării sale. Este un jucător în vârstă de 31 de ani, care şi-a făcut datoria pe deplin faţă de echipa noastră. În fond, noi suferim astfel de pierderi în fiecare sezon. Jucători care se formează sau care cresc în valoare la echipa din Oradea pleacă an de la an la formaţii mai bine cotate, chiar din Liga Naţională. Nu avem ce să facem, o luăm de fiecare dată de la capăt, an de an”, ne-a mărturisit tehnicianul orădean.

Sebastian Tudor a găsit deja un înlocuitor pentru Cosmin Liberţ. Locul său va fi luat de Tudor Botea, un jucător polivalent, în vârstă de 20 de ani, venit de la CS Minaur Baia Mare. „Este un jucător tânăr şi talentat, care se potriveşte foarte bine stilului nostru de joc. Poate evolua pe posturile de inter stânga, centru sau inter dreapta, are multă forţă la linia de nouă metri. Sper să se integreze cât mai rapid în echipa noastră. Noi nu am stat niciodată într-un singur jucător, la noi primordială a fost echipa”, a conchis antrenorul CSM Oradea.