CT Mihai Viteazul – membru al Platform Network

În urma unei evaluari pe o periodă de 3 ani la nivel internațional a activității educaționale internaționale a Colegiului Tehnic Mihai Viteazul Oradea și după o perioada de un an ca observator, acesta a devenit, începând cu data de 15.09.2018, membru al organizatiei internaționale Platform Netwotk.

Ce este Platform Network? „Este o reţea informală de cooperare în sectorul Tineretului între regiuni, municipalităţi, ţări din Europa şi a fost iniţiată la Luxemburg în 1986,ajungând azi la a 33-a aniversare. De atunci, rețeaua de platformă a facilitat în fiecare an activitățile de tineret pentru a îndeplini obiectivele mobilității tinerilor și schimbul de experiențe în conformitate cu cerințele Uniunii Europene în ceea ce privește nevoile tinerilor.Țările membre ale acestei platforme sunt Luxemburg, Germania, Belgia, Slovacia, Cehia, Estonia, Finlanda, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Austria, Polonia, Anglia, Irlanda, iar din acest an România(Colegiul Tehnic Mihai Viteazul). Ca observatori,pretendenți la statutul de membru sunt în acest an Ungaria”, explică Ruben Filimon, directorul CT Mihai Viteazul. Membrii platformei sunt instituții sau organizații educaționale din sectorul Tineretului care reprezintă o țară, o regiune sau o comunitate locală. În principiu, pot exista mai mult de un membru dintr-o ţară, dar nu pe niveluri suprapuse de administrare.

Activităţile Platform Network –ului sunt în principal destinate tinerilor cu vârste cuprinse între 13-30 si sunt centrate pe nevoile tinerilor europeni. Ca și teme propuse putem aminti integrarea,incluziunea,alimentația sănatoasă ,importanța practicării sportului,istorie și altele.

În Portugalia, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul a fost reprezentat de prof. Delia Mela,coordonatorul proiectelor internaționale la nivelul instituției.

Ce Câștigă Mihai Viteazul?

„Acest nou statut pe care l-am dobîndit ca instituție într-o perioadă de 4 ani, 3 ani de evaluare și 1 an ca observator ,reprezinta munca extraordinară și calitativă depusă de echipele de proiect implicate în activitățile internaționale ale instituției. Ca membri ai acestei platforme internaționale, Colegiul Tehnic‚ Mihai Viteazul are acces la târgul propunerii de proiecte din cadrul platformei, asfel s-au semnat parteneriate la nivel internațional cu finanțare Erasmus cu mai multe țări, promovând subiecte diverse în cadrul proiectelor care răspund nevoilor tinerilor secolului XXI .

Anglia-Time for Tea, Finlanda –Snowmen goes Internationally și cu Germania-Lovis Boat, Civil Rights, un partener mai vechi al instituției în cadrul procesului de evaluare la nivelul platformei,alături de care Colegiul Tehnic Mihai Viteazul‚ a participat in Prora, Germania la proiectul Erasmus KA1 Open Minds, Open Hearts”, explică profesorul Delia Mela.