„Cu drona” câştigă concursul

Mai sunt câteva zile până la debutul cele de a şasea ediţii a Festivalului Internațional de Teatru Oradea, ce se va desfăşura în perioada 23-30 septembrie. Ca în fiecare an, în cadrul Festivalului de Teatru Scurt s-a organizat „Concursul de creație dramatică dedicat piesei scurte”, care are ca scop încurajarea dramaturgiei românești originale, cu precădere a teatrului scurt.

Anul acesta au fost înscrise în concurs 15 texte, care au fost citite și analizate de juriul alcătuit din criticii de teatru Claudiu Groza, Oana Borș și actorul Eugen Țugulea. Organizatorii au lăsat libertate de opțiune scriitorilor în ceea ce priveşte tematica, elementul impus fiind doar cel cerut de rigorile teatrului scurt. Criteriul de apreciere al pieselor a fost unul de ordin estetic, şi în urma jurizării au fost selectate trei texte finaliste: „Cu drona”, de Radu Popescu, „Zloată sau Viitorul Președinte al României”, de Radu Popescu şi „Trecând prin ziduri, jurnal de repetiții”, de Edith Negulici.

Piesa declarată câștigătoare a acestei ediţii este „Cu drona”, scrisă de regizorul şi dramaturgul Radu Popescu, „un text proaspăt, tineresc, cu subiect amuzant și imprevizibil, domestic, extrem, contemporan, cu o doză de suspans și o scriitură care-i asigură un fast potențial scenic”, apreciază Claudiu Groza. Textul va apărea în următorul număr al Revistei Familia și va fi trimis tuturor teatrelor din țară pentru a fi lecturat cu speranţa de a fi pus în scenă.

Carte de vizită

Radu Popescu a absolvit, pe lângă Facultatea de Medicină Generală din cadrul U.M.F. „Carol Davila” din Bucureşti, şi U.N.A.T.C.”I.L. Caragiale” din Bucureşti, specialitatea Regie, având şi Master în Scriere Dramatică, clasa Conf. Univ. Dr. Nicolae Mandea și Prof. Univ. Asoc. Valeriu Moisescu. Pe lângă spectacolele realizate la Teatrul Foarte Mic, Teatrul Apropo sau Teatrul de Vest din Reșița, din septembrie 2012 este director şi administrator al Teatrului Apropo, centru cultural independent pentru artele spectacolului, din mai 2006 este membru fondator (împreună cu Mariana Cămărăşan şi Dan Lăcătuşu) şi director executiv al Asociației TEATRUL.RO, organizație culturală care îşi propune dezvoltarea teatrului românesc în spaţii neconvenţionale şi promovarea dramatugiei contemporane, şi în calitate de director Artistic și selecționer a organizat Maratonul Teatrului Independent „Bucharest Fringe”.

Ca dramaturg, piesele sale au avut performanţe notabile. În 1996 piesa „Abluţiunea” a fost nominalizată pentru premiul „Piesa Anului 1995” în cadrul Galei Premiilor UNITER, apoi a fost publicată într-un volum colectiv, împreuna cu celelalte nominalizări. Piesa „Povestea unui ceas / Story of a Watch”, rezultat al workshopului de dramaturgie susţinut de Roberta Levitow, a fost inclusă în volumul colectiv „6 piese de 10 minute / 6 Ten minutes Plays”, apărut la Charmides Publishing House, New York, în 2006. Textul spectacolului „Testament” este nominalizat în septembrie 2011 la „Irish Embassy Award for emerging Romanian playwright” pe anul 2011 (ediția a 3-a). Radu Popescu este şi câştigătorul primei ediţii a concursului de dramaturgie iniţiat de revista Yorick şi susţinut de Editura Nemira, cu piesa „S-a furat mireasa”. În 2015 câştigă Marele Premiu „Valentin Nicolau” al Concursului naţional de dramaturgie pentru piesa „Cadranul Plus Plus”, care a fost tipărită în volum, la Editura Nemira, şi care a fost obiectul unui spectacol-lectură, în regia lui Mihai Lungeanu, susţinut de actorii de la Teatrul Portabil.

De altfel, şi în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Oradea vor avea loc două spectacolele lectură la care intrarea este liberă, pe bază de rezervare la Agenția Teatrului. Primul, „Sub-Soul”, text și regie de Crista Bilciu, va avea loc sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 15:00, la Sala Arcadia. Acest text a fost câștigătorul „Concursului de creație dramatică dedicat piesei scurte” al ediției 2017. Iar duminică, 30 septembrie, de la ora 17:00, la Sala Arcadia, va avea loc spectacolul-lectură „Hallo, Switzerland!”, de Laurențiu Budău, regia Alexandru Rusu, text care se numără printre finaliste ediției 2016 ale aceluiaşi concurs de creaţie dramatică.

„Dacă ar exista din partea teatrelor o competiție deschisă pentru a primi texte și a-și asuma montarea unor texte românești contemporane – cu hibele lor, pentru că e clar că n-avem o școală, n-avem o dramaturgie foarte bună și există lipsuri serioase, iar textele bune sunt întâmplări –, abia atunci s-ar schimba ceva cu adevărat. În momentul în care creezi o piață și faci o filtrare reală, dar nu pe prietenii, lucrurile ar fi altfel”, spunea Radu Popescu într-un interviu al revistei Yorick. Rămâne de văzut dacă textul „Cu drona” îşi va găsi locul în repertoriul unuia din teatrele din ţară.