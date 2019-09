Cu gândul la grupele Ligii

CSM Oradea şi-a propus să remonteze diferenţa de trei goluri la care a pierdut în Spania şi să facă pasul în grupele LEN Champions League. cu spaniolii de la CN Terrassa. În tur a fost 10-7 pentru gruparea spaniolă. Pentru a obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, vicecampioana României va trebui să învingă la o diferență de patru goluri.

Dacă meciul se va încheia la trei goluri în favoarea orădenilor, se va trece la executarea penalty-urilor de departajare. „Şansele noastre de calificare rămân şi ne vom lupta ca să le concretizăm. Ne dorim foarte mult să facem pasul în grupele Ligii Campionilor. Vrem să jucăm cât mai bine, să fim concentraţi şi să avem grijă la piesele lor importante.

În meciul tur am condus cu două goluri diferenţă, am avut atacul, însă am avut trei minute nefaste în ultimul sfert în care am primit cinci goluri. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Rămânem optimişti şi sperăm să recuperăm diferenţa”, ne-a declarat antrenorul Dorin Costrăş.

Intrarea este liberă

Partida este programată de la ora 19:00 la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea. Poloiştii mizează pe susţinerea publicului bihorean, astfel că intrarea spectatorilor va fi liberă.

„Mizăm şi pe aportul publicului. Aşteptăm alături de noi iubitorii polo-ului orădean şi pe cei care cred în proiectul nostru. E important să-i simţim aproape”, a conchis Dorin Costrăş.