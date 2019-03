Cu robotul SAM la Națională

Locul III le conferă oportunitatea de a participa la faza națională a competiției, care va avea loc în perioada 22-24 martie, la București. Premiul al treilea „Motivate Award – 3rd Place” este conferit celor care înglobează cel mai fidel esența valorilor FIRST, valori care sunt centrate pe inspirație și recunoașterea științei și tehnologiei, alături de spiritul de echipă și de entuziasmul participanților.

Membrii „Fast Forward Future Team” și-au luat în serios rolul de a face cunoscut în școli, dar și în comunitatea din care fac parte, acest program, stimulându-i și pe alții, prin puterea exemplului, să intre în competiția FIRST Tech Challenge Romania.

Chiar în aceste zile, elevii de la CN „Avram Iancu” Ștei au derulat o astfel de acțiune de promovare la Beiuș. „Mulțumim Liceului Pedagogic Nicolae Bolcaș și Colegiului Național Samuil Vulcan pentru faptul că au răspuns pozitiv la intenția noastră de a face o prezentare a robotului SAM. Cu acest prilej, am putut aduce la cunoștință valorile FIRST pe care se bazează această competiție de robotică și să stimulăm și celelalte comunități spre a se alătura acestui concurs. A fost o experiență deosebită atât pentru noi, cât și pentru publicul care a asistat la acest eveniment. De asemenea, îi mulțumim domnului profesor Ilea Dumitru pentru sprijinul acordat; acesta ne-a dat dovadă că pasiunea pentru robotică nu are vârstă!”, e mesajului membrilor „Fast Forward Future Team”.

Echipa este formată din 15 membri, elevi din clasele IX-XII. Elevii de la C.M. „Avram Iancu” luptă la faza națională pentru a se califica la faza mondială a competiției, care va avea loc în SUA.

Membrii echipei:

-Sergiu Micle

-Andreea Haneș

-Mădălin Beleiu

-Ștefan Handa

-Octavian Preda

-Cristian Dobîndă

-Ștefana Becheanu

-Laura Sin

-Alex Rugină

-Alex Anghelescu

-Emanuel Rusu

-Andreea Crișan

-Andreea Muntean

-Dionisie Strelcov

-Răzvan Toth

Profesor coordonator: Simona Crișan