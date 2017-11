Cuceritorul acoperişurilor lumii la 11 even

„Cei doi alpinişti români, Torok Zsolt şi Vlad Căpuşan, care sunt în Himalaya, s-au retras la limita supravieţuirii în tabăra de bază, după ce au trecut prin condiţii extreme, Vlad Căpuşan a fost purtat circa 10 metri de o avalanşă, «iar o eventuală continuare ar fi însemnat o capcană fatală»”. Aşa suna o ştire din mai 2017 care îl avea ca protagonist pe unul dintre speakerii 11 even Experiences, pe alpinistul Torok Zsolt, un om care a venit să vorbească orădenilor despr puterea de a face lucruri de care nu credeai că eşti capabil. Alpinistul a povestit că toată copilăria sa a fost timorat de tatăl său care „era cel mai pendant om” şi la certat ani de zile, zi de zi, fiindcă făcea mizerie jucându-se cu toate jucăriile, ori fiindcă îşi aduse-se în cameră nişte bolovani, care pentru el erau stânci şi cu care îşi construia propria sa poveste.

Frica l-a urmărit până într-o zi în care a văzut un film cu un alpinist simpatic căruia copiii săi îi săreau în braţe când venea acasă. În acel moment s-a identificat cu imaginea alpinistului, care a devenit supereroul său, tânjind după îmbrăţişările tatălului. „Eu am fost atât de fricos, de timid încât îmi era frică să răspuund profesorilor la clasă chiar dacă ştiam lecţia, îmi era frică să citest în faţa clasei”, a explicat alpinistul. Ceea ce i-a dat siguranţă de sine a fost pregătirea, munca. „Eu , acum nu aş spune că am curaj dacă abordez un vârf de munte, un traseu, nu fac asta fiindcă sunt nebun. Abordez un traseu fiindcă am experienţă, nu că sunt inconştient”, a precizat Torok Zsolt.

Din perspectiva alpinistului Torok Zsolt care împreună cu Vlad Căpuşan, a realizat în 2016 o premieră mondială şi două premiere naţionale în Himalaya, urcând pe unul dintre cei mai complicaţi munţi, Pumori, înalt de 7.161m, aflat la circa opt km de Everest: „imposibilul este un cuvânt mare rostit de oameni mici!”. A fost şi concluzia 11 even Experiences. Fiindcă: „eşti ceea ce vrei tu să fii!”