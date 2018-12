Culoarea anului 2019, aleasă de Pantone

Potrivit Pantone, culoarea pe care o vom vedea frecvent în vitrinele magazinelor este „Living Coral”, o nuanţă corai cu irizaţii aurii.

Culoarea a fost postată pe conturile de socializare a Institutului Pantone și a fost descrisă drept: „o nuanţă corai care animă şi este plină de viaţă, cu irizaţii aurii care energizează şi atenuează uşor”. Culoarea simbolizează nevoia de optimism, pasiunile care aduc bucurie şi dorinţa de exprimare jucăuşă, completează cei de la Pantone.

Pantone has announced its Colour of the Year 2019: Living Coral! #COY2019 https://t.co/ZmmvBn2q6I pic.twitter.com/xDipRCfBc4

— Vogue Living (@VogueLiving) December 6, 2018