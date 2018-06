Cum vei putea ” scăpa ” de un dosar de evaziune fiscală (partea a II-a)

În situaţia în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, pedeapsa închisorii cu suspendare se va transforma în pedeapsa închisorii cu executare ( variantă proiect legislativ ).

În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 și 9, dacă, în cursul judecății, până la terminarea cercetării judecătorești , inculpatul va acoperi integral în termen de 1 an , prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, instanța va dispune, o singură dată, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere . În situația în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsa închisorii cu executare (varianta adoptată de Senat).

În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 şi 9, dacă în cursul judecăţii, până la terminarea cercetării judecătoreşti, inculpatul îşi ia angajamentul că va acoperi integral, în termen de 3 ani , pretenţiile părţii civile la care se adaugă dobânda legală, se va dispune sancţiunea de 3 ani de închisoare cu suspendare . În situaţia în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, pedeapsa închisorii cu suspendare în pedeapsa închisorii cu executare ( variantă proiect legislativ ).

În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 și 9 , dacă , în cursul judecății, până la terminarea cercetării judecătorești, inculpatul va acoperi integral în termen de 3 ani , prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, instanța va dispune, o singură dată, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere . În situația în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsa închisorii cu executare ( varianta adoptată de Senat).

Așa cum se poate observa, varianta adoptată de Senat pare să reglementeze același tratament sancționator în cursul judecății , indiferent de acoperirea prejudiciului, majorat cu 50% într-un an sau în 3 ani de zile, aspect care se impune a fi corectat de Camera Deputaților . De asemenea, în varianta adoptată de Senat se dispune renunțarea la urmărire penală , în condițiile în care renunțarea la urmărire penală se poate dispune pentru pedepsele al căror maxim nu depășește 7 ani închisoare, ori în cazul evaziunii fiscale maximul pedepsei pentru forma de bază este de 8 ani închisoare, aspect care de asemenea trebuie corectat.