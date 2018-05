Cupa Felix 2018 la șah

Turneul internațional de șah dotat cu Cupa Felix, una dintre cele mai importante și mai longevive competiții din șahul bihorean și românesc, a ajuns în acest an la cea de-a 30-a ediție. Turneul se va desfășura în weekend (25-29 mai) la Hotel Crișana din Băile Felix, în organizarea Asociației „Carțiș For Sport” (președinte Dan Cezar Carțiș), DJST Bihor, AJ de Șah Bihor și Universității Agora Oradea.

Fondul de premiere al competiției este de 10.000 lei, câștigătorul concursului general urmând să fie recompensat cu suma de 2.500 lei. Cu o săptămână înainte de start, la Cupa Felix și-au anunțat prezența 112 șahiști din România, Franța, Ungaria, Austria, Serbia, Ucraina, India și Macedonia. Printre aceștia se află patru mai maeștri internaționali, șapte maeștri internaționali și șase maeștri FIDE.

Debut în anul 1981

Cupa Felix la șah a fost inițiată în anul 1981, la ideea arbitrului internațional Ioan Fleisz, dar realizarea a fost una colectivă, în care un rol important l-au avut AS Electrica Oradea (Rosskopf Adalbert, Makai Zoltán), AS Lotus Băile Felix (Viorel Cotca, Gheorghe Haiaş), Comisia Judeţeana de Șah Bihor (Mihai Suta, Fleisz Ioan, Szel Alexandru, Fekete Janos etc.), CJEFS Bihor și Consiliul Judeţean al Sindicatelor Bihor. Competiția s-a desfășurat anual până în 1990, după care a urmat o perioadă de întrerupere. Relansarea Cupei Felix s-a făcut în 1996, în organizarea CS de Șah-Tenis Speranța Oradea (președinte Traian Miclea). Din anul 2006, noua conducere a AJ de Șah Bihor (preşedinte Dan Rat, vicepreşedinte Fleisz Ioan, secretar Szel Alexandru, membri Dorel Drăghici, Karacsony Elemer) a preluat organizarea turneului. După 2014, Cupa Felix nu a mai avut loc, din lipsă de fonduri. Competiția se reia în acest an, cu sprijinul consistent al Asociației „Carțiș For Sport”.

La cele 29 de ediții precedente, desfășurate toate la Băile Felix, au luat parte peste 3.000 de concurenți. Recordul de participanți la edițiile de după 1989 a fost înregistrat în anul 2010, cu 112 concurenți. Recordul are toate șansele să fie depășit în acest an.