Curele de ceas pentru Silvester Stalone și Papa Francisc, made in Oradea

Vasile Uglai consideră că se află în topul creatorilor de curele de ceas din lume. Și visează să ocupe o astfel de poziție și în topul creatorilor de portcarduri din piele naturală şi pe parcurs în topul producătorilor de curele din piele.

Foto: Andrei Niculaș

„Totul a început din nevoia mea de a avea o curea specială pe care să o port cu plăcere. Căutând o perioadă, ideea de a-mi crea singur o curea a venit destul de ușor. Avand studii și experiență ca designer, ideea a devenit realitate în scurt timp.

După prima curea am vrut încă una și încă una, și așa am realizat că aceasta este pasiunea mea , munca mea”, spune designerul pe uglaistrapart.com.

Scoate orice ceas din banalitate prin curelele pe care le execută în atelierul său din Oradea. Toate curelele sunt personalizate și realizate în urma unor discuții cu viitorii beneficiari.

Finanțare Start Up Nation

Orădeanul Vasile Uglai este licenţiat în arte şi design. El este exemplul fericit al modului de a îmbina pasiunea cu profesia. Folosindu-se de cunoștințele dobândite în facultate, rafinându-și preocupările pentru frumos, orădeanul a deschis o afacere prin programul Start Up Nation. Atelierul lui de curele de ceas din piele naturală, unde lucrează cu fiica și soția sa, a fost finanțat în cadrul acestui program cu 200.000 lei.

© Foto: arhiva personală

Oportunitatea de a aplica în cadrul acestui program și de a-și urma visul a fost identificată de soția sa. Iar programul i-a venit ca o mănușă, deorece nu avea fondurile necesare pentru a-și deschide atelierul handmade de curele de ceas din piele naturală. „Am zăbovit puţin în domeniul designului interior, îndreptându-mă, fără să ştiu, spre ceea ce fac azi. La început, din pasiunea mea pentru ceasuri, mi-am dorit o curea nouă, însă nu am găsit una care să îmi placă.

Atunci am decis să îmi fac singur una. Apoi am mai făcut încă una şi încă una, pe care le-am postat pe Facebook, iar în scurt timp am început să primesc comenzi atât din România, cât şi din străinătate…Colaborez cu un creator român de ceasuri, astfel curelele mele ajungând la diferite personalităţi, atât din România, cât şi din străinătate, precum Sylvester Stallone. De altfel, Papa Francisc, a primit din partea Guvernului României un ceas Augustin Matei, iar cureaua a fost concepută şi realizată de mine…Cu smerenie și bucurie vă spun că Papa Francisc a primit un ceas Augustin.

Pe cadranul ceasului este reprezentat Francisc de Assisi, inspirat dintr-o scenă a unei fresce a marelui pictor Giotto.

Am inserat trei elemente, o roca de rodocrozit specifică Argentinei, o rocă vulcanica de pe Etna și o farâma de Pământ Romanesc de la mine de acasă, din Pucioasa. Pe spate, pe rotorul mecanismului este «albastru de Voroneț»”, a spus Vasile Uglai.

Conform designerului, ceasul a fost comandat de Guvernul României și înmanat Suveranului Pontif de către Premierul României. „Start-Up Nation a fost proiectul de care am avut nevoie pentru a trece de la nivelul de angajat la cel de antreprenor. Îl consider un program foarte bun şi îl recomand tuturor celor care se află la început de drum“, povesteşte Vasile Uglai, fondatorul Atelier Uglai pentru zf.ro.

Resursele financiare obținute prin Start Up Nation au fost utilizate pentru achiziţionarea echipamentelor necesare şi susţinerea angajaţilor, pentru a deschide atelierul din central orașului, acolo unde primele curele au fost realizate anul trecut. Materia primă este achiziționată de la furnizori din România, în timp ce în atelierul lui Vasile Uglai se realizează aproximativ 100 de curele lunar.

Oamenii vin să-și comande curele de ceas direct în atelierul lui Vasile Uglai. Dar sunt și oameni care lansează comenzile online. Orădeanul lucrează la a-și lărgi gama de produse: realizează portcarduri din piele, pentru care a constatat o cerere în creştere din partea clienţilor, dar vrea să facă și curele pentru pantaloni și alte accesorii din piele naturală, lucrate manual.