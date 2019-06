Cursuri şi ateliere practice la Salonul Vinurilor Millésime

Cunoscutul expert degustător Cătălin Păduraru, autorul mai multor voume de specialitate și este preşedinte al Internațional Wine Contest Bucharest și VINARIUM va fi gazda primului masterclass al acestei ediții, vineri, 7 iunie, de la ora 17:30. Acesta va trata noua paradigmă istorică a viticulturii de pe aceste pamânturi, corelând argumente istorice, antropologice, paleobotanice și arheologice.

Sâmbătă, 8 iunie, de la ora 15:00, va avea loc un Masterclass dedicat vinurilor Rose. Acesta va fi susţinut de Imre Szkacs-Orha, primul trainer WSET din România, a fondat Wine-in-Business şi studiază să devină Master of Wine. Imre va ţine la Oradea o prezentare despre vinurile Rose din întreaga lume, „Tehnici, stiluri şi particularităţi”.

Brunch cu chef Adi Hădean

Pentru duminică, invitatul cunoscutului chef Adi Hădean la acest eveniment este Cosmin Tudoran, conoscut şi pentru seria sa „Profu’ de vin”. Cei doi vor povesti despre vinuri, mâncare şi călătorii. Participanţii la această sesiune vor avea ocazia să deguste mai multe tipuri de spumante, din mai multe ţări, fiecare dintre acestea fiind asociate cu o mica gustare pregatită de chef Adi Hădean. O discuţie deschisă despre spumante, gastronomie, asocieri, radio şi alte teme interesante care să deschidă programul ultimei zile a Salonului Millesime.

Matersclass „Vinuri de Porto”

Tot duminică, 9 iunie, de la ora 16:00, iubitorii vinurilor de Porto vor avea ocazia să se întâlnească cu Iulia Scavo, câștigătoarea marelui Trofeu „Cel mai bun somelier din România 2018”, locul 3 la concursul „Best Sommelier of Europe and Africa”, locul 7 mondial la concursul Best Sommelier of the World 2019 și prima femeie din lume care a fost desemnată „Master of Port”.

Iulia vine săptămâna aceasta la Oradea pentru a ţine un masterclass dedicat vinurilor de Porto.

Cei prezenţi nu vor avea parte doar de o degustare a câtorva dintre cele mai bune vinuri de Porto, dar vor avea ocazia şi să învete despre istoricul şi geografia regiunii, şi nu în ultimul rând, să asiste la spectacolul deschiderii unor sticle vechi, printr-o metodă absolut specială.