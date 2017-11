Cutremurător până la lacrimi! Un băiețel de 10 ani își vinde jucăriile pentru haine de iarnă

Povestea tulburătoare, a micuțului cu griji mari, a început în urmă cu câteva zile, într-un gang din orașul Mioveni, județul Argeș. Ninel are doar 10 ani și întinde jucăriile pe o ladă pentru a le vinde trecătorilor. Zi de zi, băiețelul, ai cărui părinți au divorțat, în dură frigul pentru a face rost de bani.

Silvan-DJ Ewi, un DJ din Mioveni i-a făcut o poză băiatului şi a postat următorul mesaj pe o rețea socială:

„Îşi vinde jucăriile ca să îşi cumpere haine de iarnă. Cam aşa procedează un băiat de 10 ani. L-am găsit în Mioveni, gangul de la dispensar (lângă Codimpex). Nu ştiu mare lucru despre el, a zis că părinţii sunt divorţaţi. Mi-a spus că vrea să îşi cumpere haine şi un zmeu”.

Povestea emoționantă a copilului nu a rămas fără ecou, ci a stârnit sute de reacții pe rețeaua de socializare, iar numeroși oameni au cerut mai multe informații despre el pentru a-l ajuta.

Cotidianul Adevarul a reușit să ia legătura cu o persoană care îl cunoaște pe băiat și care a oferit mai multe amănunte despre motivația gestului pe care îl face.

„Sunt doi fraţi, cel mare – care îşi vinde jucăriile, are 10 ani, iar cel mic are 7 ani. Locuiesc împreună cu mama şi bunica maternă în blocul M3, scara C, de pe Bulevardul Dacia din Mioveni. Băiatul îşi vinde jucăriile la gangul de lângă dispensarul din Mioveni, foarte aproape de ultima staţie de maxi-taxi din Mioveni, pe partea stângă, la vreun kilometru de Primărie. Copilul trebuie ajutat, asta e clar. Însă nu cred că ar fi o soluţie bună să li se dea bani părinţilor, în ideea că aceştia îi vor cumpăra haine. Părinţii sunt divorţaţi. Din câte ştiu, mama are unele probleme psihice, iar tatăl copiilor este alcoolic. Bunica îşi varsă des nervii pe băieţel, al cărui prenume e Ninel. Am auzit-o de multe ori din stradă cum îl înjura”, a declarat, pentru sursa citată, vecina copilului.