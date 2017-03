CN de înot pentru juniori, tineret şi seniori, desfăşurat la Bacău, a constituit un real succes pentru secţia de înot a CS Crişul (antrenori Illés Zsolt, Remus Oros, Georgeta Schier), care şi-a trecut în cont nu mai puţin de 11 medalii. Delegaţia orădeană a deplasat şapte sportivi la Bacău, dintre care doi – Huszár Ingrid şi Ioana Buzlea s-au clasat pe podium.

Performera delegaţiei şi una din revelaţiile competiţiei a fost Huszár Ingrid, care a cucerit zece (!) medalii, din care cinci de aur, patru de argint şi una de bronz. În vârstă de nici 14 ani, aflată în primul său an la categoria junioare, înotătoarea orădeană a devenit cvintuplă campioană naţională, în probele de 50 şi 200 m bras, la junioare şi la tineret, respectiv la 100 m bras junioare. Ingrid a mai obţinut patru medalii de argint, la 50 şi 200 m bras senioare, precum şi la 200 şi 400 m mixt junioare, respectiv o medalie de bronz la 100 m bras tineret. Ea a mai avut alte câteva clasări în apropierea podiumului, pe locurile 4 sau 5. La rândul său, Ioana Buzlea a câştigat medalia de bronz la 200 m mixt tineret, ratând „la mustaţă” clasarea pe podium în alte numeroase probe.

Speranţe de viitor

„Pentru mine a fost un concurs mai dificil decât anul trecut, deoarece am trecut la o categorie superioară de vârstă. Sper să ajung cât mai sus, îmi doresc să progresez în continuare, pentru a atinge un nivel cât mai înalt”, afirmă Huszár Ingrid, componentă a lotului naţional.

Directorul CS Crişul, Ionel Bungău este încântat de rezultatele de la Bacău. „Huszár Ingrid este o mare speranţă a nataţiei orădene. Sigur, va trebui să muncească şi mai mult în viitor, pentru că dificultatea întrecerii se măreşte o dată cu creşterea în vârstă. Dar aşa cum o cunosc eu, am convingerea că se va menţine în continuare în elită. Ioana Buzlea are meritul de a fi revenit după o accidentare foarte grea, care a ţinut-o timp îndelungat departe de bazin. Sunt convins că a trecut cu bine peste acest moment greu din carieră şi că va performa în continuare. Am avut şi alte concurente la Bacău care s-au aflat aproape de medalii, cum este Buzasi Vivien. Vom face tot ce putem pentru a sprijini secţia de înot”, a declarat Ionel Bungău. JB – G.N.

Ionel Bungău: „Am câştigat pariul cu înotul!”

Directorul CS Crişul, Ionel Bungău a declarat că va depune eforturi pentru a dezvolta în continuare secţia de nataţie a clubului. „Am crezut de la bun început în această secţie, care iată că performează tot mai mult. Pot să spun cu toată convingerea că am câştigat pariul cu înotul. Mi-aş dori să ajugem măcar la nivelul valoric la care a fost o dată clubul Crişul la înot şi sărituri”, a spus Ionel Bungău.

10% este ponderea pe care o deţine înotul la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, în opinia directorului CS Crişul, Ionel Bungău, faţă de 70% polo şi 20% publicul. „Încercăm să obţinem cât mai multe culoare pentru înotătorii noştri, pentru a-i reda înotului importanţa pe care o merită şi pe care a avut-o cu ani în urmă”, a explicat directorul CS Crişul.