Dă asigurări pentru bolnavii de hepatită

România a făcut pași importanți pentru supravegherea, controlul și combaterea infecțiilor cu virus hepatitic și pentru îndeplinirea Planului de acțiune recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Asigur toți pacienții că vom continua lupta împotriva hepatitelor virale B și C și mulțumesc asociațiilor de pacienți pentru implicarea civică și devotament”, a declarat recent ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

În august lansează un plan

Ministerul Sănătății transmite că va finaliza strategia națională de luptă împotriva hepatitelor virale cronice, iar planul de acțiune al acestei strategii, care va fi lansat luna aceasta, va respecta recomandările OMS de eradicare a hepatitelor virale până în anul 2030.

În ultimii 3 ani, pacienții din România au avut acces la tratamente inovatoare pentru stadii incipiente ale hepatitei virale C. Astfel, în anul 2015 a fost aprobat tratamentul fără interferon al pacienților cu hepatită C prin mecanismul cost-volum-rezultat. Accesul la tratamentul împotriva hepatitei C a crescut de la 5.800 de pacienți în 2016 la 12.000 de pacienți în 2017.

Începând cu luna septembrie 2018, noile contracte cost-volum-rezultat prevăd extinderea tratamentelor fără interferon către grupe de risc speciale, care până acum nu au beneficiat de tratament. Este vorba despre pacienții cu hepatita C transplantați de organe solide, altul decât ficatul. De asemenea, vor fi disponibile toate tipurile de tratamente inovatoare care au autorizație de punere pe piață în România.

Vor fi vaccinuri

Ministerul Sănătății a demarat prima etapă a Programului național de screening a hepatitelor virale, urmând ca activitatea propriu-zisă de depistare precoce, prevăzută în a doua etapă a programului, să demareze la finalul acestui an, după obținerea acordului final al Comisiei Europene, așa cum prevede procedura.

De asemenea, Ministerul Sănătății dă asigurări că va fi continuitate în aprovizionarea cu vaccinuri, astfel încât copiii să beneficieze la timp de vaccinul antihepatitic B, așa cum prevede planul național de vaccinare.