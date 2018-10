Dă startul fazei a II-a de introducere a „porcilor- santinelă” în fermele din Bihor

Festivalul „Bătutul Nucilor” de la Valea lui Mihai a fost prilej de întâlnire a gospodarilor de pe Valea Ierului, de etalare a recoltelor.

„Mă aflu aici într-un loc admirabil, într-o zi admirabilă, cu fermieri deosebiți, pe care eu îi cunosc prin rezultatele muncii lor la nivelul țării, prin strădania pe care o afișează pe acestă platformă, realizată prin stăruința domnului primar, pe care vreau să îl felicit, acum la sfârșit de an când toamna își măsoară roadele, într-un loc agricol important pentru țară”, a spus Petru Daea în stilul caracteristic.

Acesta a mulțumit parlamentarilor pentru efortul pe care îl fac de a susține inițiativele Ministerului Agriculturii în județele lor, „pentru binele fermierilor și al țării”.

Ministrul Daea s-a aflat la Valea lui Mihai, alături de parlamentarul Cseke Attila și prefectul Ioan Mihaiu, pentru a le înmâna gospodarilor prezenți în expoziție marele premiu al târgului pentru: creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, cultivarea legumelor, cultivarea fructelor. La eveniment își anunțase prezența și omolugul lui Petre Daea din Ungaria, ministrul Nagy Istvan, dar care a fost reprezentat în cele din urmă de un secretar de stat. Chiar dacă avea un program „extrem de complicat” dorința de „a rămâne în spațiul realității, comunicări și al muncii m-a determinat să fiu aici”.a spus ministrul Daea.

Să ne propunem mai mult

Ministrul Agriculturii a intrat apoi în subiectele zile, neferindu-se să spună că „ne aflăm într-un moment dificil, dar pe care dumneavoastră l-ați trecut cu bine. Merită să-l felicit pe domnul prefect care în calitate de conducător local al comitetului de combater a boi s-a comportat admirabil, dar merită felicitați și primarii care conduc treburile local. Vreau să mulțumesc cetățenilor care au înțeles bine ce înseamnă această molimă care a cuprin o mare parte din Europa. Îngrijorarea noastră a tuturor poate fi pătrunsă de o reușită, dar atunci și numai atunci când înțelegi că există o dificultate și apoi prin străruință proprie comună să intervii prin reguli clare și bine așezate în spațiu. Așa ați făcut aici în cele 8 comune cu 28 de focare. Ați intervenit la timp și așa ați putut izola înaintarea acestui virus. De aceste felicitări m-am bucurat și eu când comisarul care se ocupă de aceste probleme a spus că România a acționat corect, după episodul Satu Mare, aplicând măsurile din planul de contingență pentru această situație. Așa se face că aici de săptămâna viitoare, printr-o străduință cu grad mare de interes, comunicare atentă, printr-o conduită exemplară, începe faza a doua de instalare a purceilor- santinelă pentru a vedea dacă în următoarele 45 de zile mai avem vreo contaminare în zonă. Dacă nu. Și sper să nu fie, ne străduim să nu fie, gândim împreună și acționăm împreună, în așa fel încât să reluăm activitatea creșterii porcilor în gospodăriile populației, în condițiile cunoscute cu respectarea normelor sanitar veterinare în așa fel încât să putem fi ocoliți de o eventuală molimă”, a spus Ministrul Agriculturii.

Petre Daea a ținut să trimită un mesaj de optimism fermierilor. „Pe bazele normelor sanitar-veterinare, a înțelegerii comune putem să continuăm acerastă activitate, să facem în Țara Românească ceea ce ne-am propus. Petre Daea a trimis un mesaj pozitiv și pentru Parlament, felicitând aleșii pentru că au votat pentru programul de stimulare a reproducției suinelor în țară. Ministrul a explicat că astfel vom avea consumatori în țară pentru cerealele produse aici, „iar în zona aceasta rezultatele sunt pe măsura efortului, iar condițiile pedo-climatice angajează un asemenea efort cu o țintă precisă de câștig, iar randamentele la unitate de suprafață sunt unele dintre cele mai mari la nivelul țării. Felicitări dragi fermieri, felicitări pentru cum lucrați pământul țării”.

Foto: Rencz Csaba © Foto: Rencz Csaba

Daea a mărturisit că în goana mașinii a încercat să vadă cu ochii specialiștului dacă lucrurile sunt în ordine și „sunt în ordine.Pentru că atât noi, ca Guvern, cât și dumneavoastră suntem interesați să facem ce trebuie, să aducem la timp subvențiile. Trebuie să lucrăm împreună, să gândim împreună… Vă anunț acum. Aici, că pe data de 16 octombrie, laminutul unu, din cumpăna nopţii vom începe să dăm banii la fermieri, ca și anul trecut. Vă anunț și aici că subvenția la avans va fi de 70 % ceea ce înseamnă pentru noi, pe de o parte o grijă bugetară deosebită, o sumă bugetară așezată în buget, iar pentru dumneavoastră dragi fermieri înseamnă libertatea de a acționa în liniște, să nu purtați grija când vin banii de la bugetul statului. Este grija noastră. Am reuşit şi în acest an, printr-o justificare corectă la Comisia Europeană, să dăm fermierilor din România subvenţia în procent de 70% din plata respectivă.

Peste tot cu 70%, în aşa fel încât lucrurile să meargă ca şi anul trecut. Vreau să le mulțumesc specialiștilor care au muncit pe baza programului de anul trecut unde am stabilit clar când și până când se lucrează, când și până când se depun cereri, când și până când se face controlul , când și până când se plătesc subvențiile. Ca să ajungi în această etapă trebuiau procesate mai multe etape și vreau să-i felicit că au făcut efortul necesar răspunzînd la acest apel al fermierilor, și anume să fiți aproape de noi aparat administrativ al țării, astfel încât fermierii să-și poată gestiona timpul. Din respect pentru fermieri, angajații APIA din țară au încheiat controlul pe 25 septembrie”.

Ministrul a mulțumit celor care au acţionat astfel încât fermierul să vină o singură dată la APIA numai atunci când depune cererea. „Şi au depus-o la timp, până pe 15 mai. Noi am fost singura ţară din Uniunea Europeană care nu am avut nevoie de prelungire şi pe 15 mai am încheiat depunerea de cereri”, a subliniat ministrul Agriculturii”.

Fermierii bihoreni au fost felicitați pentru implementarea Programului tomate, ca urmare a faptului că au primit la timp subvențiile „și acest lucru se va întâmpla și acum”. Mesajul ministrului pentru fermiero a fost „să accelerăm activitatea. Să accelerăm activitatea pentru că mai sunt multe de făcut în țară în vederea Planului Național de Dezvoltare Rurală, deși România este pe primul loc în Uniunea Europeană, totuși, aici trebuie să ne propunem mai mult și mai mult.Mai mult din punct de vedere al conceptului privind politica agricolă comună post 2020. Și mă străduiesc de fiecare dată la Uninea Europeană să cer introducerea, ca interes statal al României, la decizia comună a Uniunii Europene”, a asigurat ministrul Petre Daea.