Dacia tricoloră, omagiu Centenarului

„Am cumpărat-o din pasiune, pentru că îmi plac Daciile și fiind roșie, m-am gândit să o modific și să aduc în acest fel un omagiu Marii Uniri, fiind o mașină românească. Sâmbătă mi-a venit ideea, luni m-am apucat și azi (vineri, 30 noiembrie) am terminat-o. Aș fi vrut să trec cu ea pe Podul Centenarului de 1 Decembrie, dar încă nu s-a dat drumul circulației auto. Oricum, mașina va fi în preajma podului de 1 Decembrie, iar cei care doresc vor putea să-și facă poze și selfi-uri cu ea”, ne-a precizat Ervin.

Dacia este un model 1300 și a fost fabricată în 1978. Numerele – BH 18 UNR – au și ele o semnificație legată de Marea Unire din 1918. Mașina are toate actele și verificările la zi, iar proprietarul are gânduri mari cu ea pentru anul viitor. “La anul aș vrea să fac cu această mașină turul României, să ajung prin marile orașe și să o expun în fața Casei Poporului”, ni s-a destăinuit Ervin Koszta. Pentru aceasta are însă nevoie și de sponsori.