Dali, Chagall şi De Chirico, expuşi în Oradea

Este un privilegiu de a te afla în faţa unei lucrări autentice de Dali, Chagall sau De Chirico. Ideea de a privi urma penelului sau a cărbunelui cândva trasată de unul dintre aceste trei mari nume ale artei contemporane înfioară şi dă greutate expoziţiei ce s-a deschis marţi la Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural.

Nu e puţin lucru să vezi aceste lucrări în oraşul tău. Expoziția „Salvador Dalí, Marc Chagall și Giorgio de Chirico: Teme biblice. Grafică și Obiect” cuprinde 91 de lucrări de grafică – litografie, serigrafie, în ediții numerotate -, tapiserie și obiect (bijuterie, medalioane, medalii), în serii numerotate și autentificate, care evocă preocuparea artiștilor pentru temele biblice.

Aşa cum spunea şi Angela Lupşea, directoarea muzeului, „de azi începem să arătăm lumii că expoziţiile şi cultura într-un mod inedit nu se mai opresc la graniţă”. Expoziția a ajuns la Oradea datorită parteneriatul încheiat între Colecția privată Kesauri și instituția muzeală. Lucările expuse cuprind şapte secțiuni tematice: Salvador Dalí – “Paternoster”, Salvador Dalí – MeDalíoane din seria: Twelve Tribes of Israel; Salvador Dalí – Serii de MeDalí: The Ten Commandments; Salvador Dalí – Serii de MeDalí: The Seven Days of Creation; Alte lucrări religioase de Salvador Dalí; Marc Chagall – Seria: Cele 12 triburi ale Israelului; Giorgio de Chirico – Seria: Apocalipsa lui Ioan.

Prezentă la vernisaj, criticul de artă Ramona Novicov a subliniat faptul că Oradea, ca să se înscrie pe orbita marii culturi, are nevoie de modele. Iar toţi cei trei artişti expuşi sunt nume grele, pietre de temelie pentru limbajul artei contemporane. „ Este un limbaj greu de înţeles. De fapt tot ce s-a întâmplat în secolul XX e greu de înţeles pentru că se desparte voit de cultura populară, de limbajul obişnuit. Toţi trei – Dali, Chagall şi De Chirico – pot fi puşi sub semnul a ceea ce putem numi artă vizionară, fiecare cu limbajul lui”, spune Ramona Novicov.

Criricul consideră că astăzi toţi avem o nevoie teribilă de aceşti vizionari, de a învăţa, de a înţelege felul cum au putut aceştia gândi, şi cum au putut sparge aparenţa timpului lor. „Este o generaţie care s-a născut ca mişcare în pragul primului război mondial, a luptat cu arma în mână, şi apoi a trecut prin cea de a doua conflagraţie mondială. Ei au lucrat în tot acest interval şi de aceea mesajul lor este foarte puternic, indiferent de tema abordată. Şi-au cunoscut limitele şi le-au depăşit. S-au întors la mesajul cristic, mesajul evanhelic. Întotdeauna în vremuri de criză e poate ultimul refugiu. Expoziţia de astăzi are menirea de a ne face să fim atenţi din nou la aceste mesaje”, puncrează Ramona Novicov.

Demnă de muzeele lumii

Invitată la vernisaj, Sorina Jecza, galerist și președinte al Fundației Triade din Timișoara, consideră că ne aflăm în faţa unei expoziţii demne de orice muzeu important al lumii. „Ramona vorbea despre modelele care sunt înalte, de neatins. Sunt modelele care codifică şi ale căror căi se îngustează înţelegerii noastre. Eu vreau să iau această expoziţie din punctul opus. Acela al faptului că marile modele atunci sunt atât de mari când pot să devină bunuri comune la un moment dat, modele pe care noi să le putem integra de dincolo, de la firul ierbii, de unde începe creşterea noastră lăuntrică, creşterea noastră intelectuală, educaţia. Nu avem în această expoziţie marile capodopere pe care le putem vedea în muzeele lumii. Dar avem aici o multitudine de materiale care au amprenta acestor mari capodopere, pentru că fiecare dintre artiştii expuşi se exprimă în egală măsură, şi sunt în egală măsură cuprinşi în lucrul mărunt pe care le-au creat. Şi asta nu diminuează calitatea expunerii ci dimpotrivă. Avem aici lucrări care se oferă publicului spre înţelegere, spre educaţie, spre însuşire la nivelul unei culturi largi. Pe de altă parte, un alt model pe care îl dă această expoziţie este cel al expunerii însăşi. Expoziţia are o coerenţă formală care este demnă de orice muzeu important al lumii”, spune Sorina Jecza.

Aceasta a felicitat echipa tânărului muzeu de felul în care a organizat expoziţia şi a confirmat faptul că această colaborare Oradea – Timişoara va continua, „pentru a ne putea îmbogăţii unii prin experienţele celorlalţi”.

După cum a precizat Angela Lupşea, „vinovat” de prezenţa acestei expoziţii la Oradea se face Imre Zoltan, administrator-șef centre culturale din Cetatea Oradea. „Abia acum am intrat în circuitul internaţional al muzeelor, şi de aici încolo vor fi şi alte expoziţii foarte interesante şi foarte importante, de nivel internaţional”, precizează acesta. Expoziția „Salvador Dalí, Marc Chagall și Giorgio de Chirico: Teme biblice. Grafică și Obiect” a fost organizată de Primăria Oradea prin Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural în colaborare cu Colecția privată Kesauri. Lucrările vor putea fi admirate până în 30 ianuarie 2019 iar costul unui bilet este de 20 lei.