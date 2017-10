Dali, îi creşte cota lui Dascălu

Lucrările lui se regăsesc în colecţii din: Anglia, Franţa, Belgia, Olanda, Italia, Germania, Grecia, Turcia, Israel, Norvegia, Estonia, SUA, Canada.

Premiul II obţinut cu portretul lui Dali la American Art Awards îi creşte cota pictorului orădean, el fiind promovat în 30.000 de galerii de artă, dar şi în rândul colecţionarilor şi a altor instituţii de cultură din Statele Unite.

Preşedintele www.AmericanArtAwards.com, Thom Bierdz a explicat în interviul acordat highlighthollywwod, întrebat fiind despre câştigătorii acestui concurs că : “Mihai Dascălu din România a avut cele mari punctaje, din nou, anul acesta. Cred că Dascălu este astăzi cel mai mare pictor naiv în viaţă. Reputaţia sa este fără de tăgada, galeriile noastre îi răsplătesc întotdeauna munca cu cele mai înalte onoruri. Munca sa este atemporală și clasic naivă. Este un geniu în acest gen de artă și România trebuie să fie mândră. ”.

De-altfel prima participare a lui Dascălu la American Art Awards se datorează lui Thom Bierdz, cunoscut românilor din din serialul The Young and the Restless, care a văzut site-ul www.mihaidascalu.com. „I-au plăcut lucrările mele de pictură naivă şi m-a invitat să trimit două lucrări pentru American Art Awards 2010”, spune artistul.

Mihai Dascălu este la rândul lui un promotor al artei naive. Cum îşi explică succesul pe care îl au tablourile sale?„Eu cred că am introdus în tablourile mele elemente de culoare şi formă ce plac unui privitor autorizat sau cunoscător în domeniul picturii naive şi m-am convins că am luat-o pe un drum bun în ceea ce priveşte pictura naivă”.

Ambiţia sa este să convingă că pictura naivă „nu este un tablou pe care îl găseşti la colţul pieţei, alături de tablouri kitch, ci este ceva mai mult, un fenomen foarte serios care se tratează cu mult mai multă atenţie în alte ţări precum: USA, Anglia, Franţa, Italia, Canada, Brazilia, Australia ”.