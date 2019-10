Dan Barna, la Oradea: „Nu există scheleți în dulap, nu există oculte și baroni în spatele meu”

Dan Barna încearcă să nu se arate prea tare deranjat de modul în care jurnaliștii de la Rise Project au prezentat, în cadrul articolului „Adevărul despre Dan Barna” activitatea sa în domeniul fondurilor europene, unde a activat drept consultant în diferite proiecte derulate de autorități publice.

„În toată activitatea mea dinainte de a intra în politică, am respectat regulamentele, legislația. Am fost foarte deschis în relația cu Rise Project, le-am acordat un interviu de o oră. Au tăiat adevărul în jumătăți de sfert de adevăr, dar este dreptul lor, ca jurnaliști. Sunt perfect încrezător pe mine, nu am niciun fel de dubiu, am cerut ca dosarul să fie transmis și autorităților care investighează aceste lucruri. Nu există scheleți în dulap, nu există oculte și baroni în spatele meu. Există doar o teamă înfiorătoare a vechii clase politice. Se încearcă tranșarea jocului în afara spațiului de joc, cu informații ridicole”, se apără candidatul USR Plus la Cotroceni.