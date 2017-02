Dăruiește speranța! E ziua lui Mihai Neșu

Campania este dedicata in totalitate copiilor cu dizabilitati si ii invita pe oradeni sa fie alaturi de Mihai Nesu in misiunea sa de a-i ajuta pe copii sa isi continue terapiile in cadrul Centrului de recuperare Sfantul Nectarie din Oradea.

Prin aceasta campanie oricine poate dona 2 euro printr-un simplu sms gol trimis la numarul 8838.

Sumele donate vor fi folosite pentru sustinerea copiilor cu dizabilitati neuromotorii, continuitatea Centrului de recuperare Sfantul Nectarie si perfectionarea terapeutilor prin cursuri de specializare de ultima generatie.

In cadrul Centrului de recuperare Sfantul Nectarie 45 de copii fac zilnic terapii: kinetoterapie, terapie ocupationala, logopedie, hidroterapie si Therasuit. Cu ajutorul vostru mai multi copii pot beneficia de terapii.

Fiecare din noi putem contribui cu putin la o societate sanatoasa, in care toti oamenii sunt respectati si au sanse egale de dezvoltare. Putinul fiecaruia este mult pentru copiii cu dizabilitati neuromotorii.

In data de 19 februarie este ziua lui Mihai Nesu. Daruieste speranta! Trimite un sms gol la 8838.